Daftar Perangkat Xiaomi yang Mendapat HyperOS 3 Update Bulan Ini
Xiaomi HyperOS 3 mulai digulirkan secara bertahap pada Desember 2025 untuk berbagai ponsel Xiaomi, Redmi, dan Poco.
Ringkasan Berita:
- Xiaomi HyperOS 3 merupakan versi terbaru dari sistem operasi Xiaomi
- HyperOS adalah sistem operasi terbaru Xiaomi, penerus MIUI, yang dirancang untuk integrasi tanpa hambatan di seluruh ekosistem perangkat mereka
- Xiaomi HyperOS 3 mulai digulirkan secara bertahap pada Desember 2025 untuk berbagai ponsel Xiaomi, Redmi, dan Poco, dengan prioritas pada seri flagship dan mid-range terbaru
TRIBUN-MEDAN.COM,- CEO Xiaomi, Lei Jun mengumumkan bahwa pihaknya tengah memperluas penggelontoran pembaruan HyperOS 3.
HyperOS 3 adalah pembaruan sistem operasi terbaru Xiaomi, yang dirilis secara global pada akhir tahun 2025 dan berbasis Android 16 dengan kernel HyperCore 2.0 untuk peningkatan kinerja di seluruh ponsel pintar, tablet, dan perangkat IoT.
HyperOS 3 menggantikan HyperOS 2 dengan menawarkan peluncuran aplikasi hingga 21 persen lebih cepat, frame rate game 15 % lebih baik, dan efisiensi energi 10 % lebih baik melalui optimasi AI dan penjadwalan hot-swappable.
Super Island menyediakan notifikasi dinamis di area punch-hole, mirip dengan Dynamic Island di iOS, untuk akses cepat ke panggilan, musik, dan multitasking.
Alat AI mencakup wallpaper pintar, pengeditan foto seperti Motion Photo dan Ultra HDR, serta peningkatan XiaoAI untuk perintah suara dan pembuatan konten.
HyperOS 3 kini mulai digulirkan secara bertahap ke sejumlah model, termasuk ponsel flagship tiga tahun lalu, seperti HP lipat Mix Fold 3 serta trio Xiaomi 13, Pro, dan Xiaomi 13 Ultra yang rilis pada 2023.
Tak hanya flagship, beberapa model kelas menengah dari seri Redmi Note rilisan 2023-2025, juga kini resmi masuk daftar penerima upgrade.
Daftar perangkat yang mulai menerima update versi stabil HyperOS 3
Seri Xiaomi
-
Xiaomi 15 Ultra
-
Xiaomi 15
-
Xiaomi 15T Pro
-
Xiaomi 15T
-
Xiaomi 15 Pro
-
Xiaomi MIX Flip
-
Xiaomi 12, 12 Pro
-
Xiaomi 12T Pro
Seri Redmi
-
Redmi Note 14 Pro+ 5G
-
Redmi Note 14 Pro 5G
-
Redmi Note 14 Pro
-
Redmi Note 14 (semua varian)
-
Seri Redmi Note 13 (Pro, Pro 5G, Pro+ 5G)
-
Seri Redmi 15 (15, 15 5G, 15C, 15C 5G)
-
Redmi 14C, Redmi 13, 13X
Seri Poco
-
Poco F7 Ultra
-
Poco F7 Pro
-
Poco F7
-
Poco F6, F6 Pro
-
Poco F5, F5 Pro
-
Poco X7 Pro (termasuk Iron Man Edition)
-
Poco X7, X6, X6 Pro
-
Seri Poco M7 (M7, M7 Pro 5G)
-
Seri Poco M6, C85, C75
Tablet
-
Xiaomi Pad 7 Pro
-
Xiaomi Pad 7
-
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
-
Seri Xiaomi Pad Pro
-
Xiaomi Pad Mini
-
Redmi Pad series (SE 8.7, Pad 2, dll.)
-
Bantalan Kecil
Update ini berbasis Android 15 atau 16 tergantung wilayah, membawa fitur seperti Super Island dan AI canggih, serta rollout global hingga akhir tahun.
Periksa ketersediaan via Pengaturan > Tentang Ponsel > Pembaruan Sistem, karena jadwal bisa berbeda per region.(tribun-medan.com)
