Daftar Perangkat Xiaomi yang Mendapat HyperOS 3 Update Bulan Ini

PEMBAHARUAN PERANGKAT- Xiaomi secara bertahap melakukan pembaharuan perangkat dengan penerapan HyperOS 3.

Ringkasan Berita: Xiaomi HyperOS 3 merupakan versi terbaru dari sistem operasi Xiaomi

HyperOS adalah sistem operasi terbaru Xiaomi, penerus MIUI, yang dirancang untuk integrasi tanpa hambatan di seluruh ekosistem perangkat mereka

Xiaomi HyperOS 3 mulai digulirkan secara bertahap pada Desember 2025 untuk berbagai ponsel Xiaomi, Redmi, dan Poco, dengan prioritas pada seri flagship dan mid-range terbaru

TRIBUN-MEDAN.COM,- CEO Xiaomi, Lei Jun mengumumkan bahwa pihaknya tengah memperluas penggelontoran pembaruan HyperOS 3.

HyperOS 3 adalah pembaruan sistem operasi terbaru Xiaomi, yang dirilis secara global pada akhir tahun 2025 dan berbasis Android 16 dengan kernel HyperCore 2.0 untuk peningkatan kinerja di seluruh ponsel pintar, tablet, dan perangkat IoT.

HyperOS 3 menggantikan HyperOS 2 dengan menawarkan peluncuran aplikasi hingga 21 persen lebih cepat, frame rate game 15 % lebih baik, dan efisiensi energi 10 % lebih baik melalui optimasi AI dan penjadwalan hot-swappable.

Super Island menyediakan notifikasi dinamis di area punch-hole, mirip dengan Dynamic Island di iOS, untuk akses cepat ke panggilan, musik, dan multitasking.

Alat AI mencakup wallpaper pintar, pengeditan foto seperti Motion Photo dan Ultra HDR, serta peningkatan XiaoAI untuk perintah suara dan pembuatan konten.

HyperOS 3 kini mulai digulirkan secara bertahap ke sejumlah model, termasuk ponsel flagship tiga tahun lalu, seperti HP lipat Mix Fold 3 serta trio Xiaomi 13, Pro, dan Xiaomi 13 Ultra yang rilis pada 2023.

Tak hanya flagship, beberapa model kelas menengah dari seri Redmi Note rilisan 2023-2025, juga kini resmi masuk daftar penerima upgrade.

Daftar perangkat yang mulai menerima update versi stabil HyperOS 3

Seri Xiaomi

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 12, 12 Pro

Xiaomi 12T Pro​

Seri Redmi

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 (semua varian)

Seri Redmi Note 13 (Pro, Pro 5G, Pro+ 5G)

Seri Redmi 15 (15, 15 5G, 15C, 15C 5G)

Redmi 14C, Redmi 13, 13X​

Seri Poco

Poco F7 Ultra

Poco F7 Pro

Poco F7

Poco F6, F6 Pro

Poco F5, F5 Pro

Poco X7 Pro (termasuk Iron Man Edition)

Poco X7, X6, X6 Pro

Seri Poco M7 (M7, M7 Pro 5G)

Seri Poco M6, C85, C75​

Tablet

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Seri Xiaomi Pad Pro

Xiaomi Pad Mini

Redmi Pad series (SE 8.7, Pad 2, dll.)

Bantalan Kecil

Update ini berbasis Android 15 atau 16 tergantung wilayah, membawa fitur seperti Super Island dan AI canggih, serta rollout global hingga akhir tahun.

Periksa ketersediaan via Pengaturan > Tentang Ponsel > Pembaruan Sistem, karena jadwal bisa berbeda per region.(tribun-medan.com)

