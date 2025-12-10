Spesifikasi dan Harga Advan Macha 5G, Gadget Kalangan Gen-Z

PRODUK BARU- Advan merilis produk baru mereka yang dinamai Advan Macha 5G.

TRIBUN-MEDAN.COM,- Tribunners, kalian sudah pada tahu belum tentang Advan Macha 5G.

Ya, Advan Macha 5G adalah produk smartphone dari Advan, pabrikan lokal Indonesia yang berbasis di Jakarta dan fokus pada perangkat terjangkau untuk pasar Gen-Z.

Advan Macha 5G hadir sebagai pilihan baru bagi pengguna yang menginginkan ponsel terjangkau dengan konektivitas cepat.

Dengan desain modern dan fitur praktis, ponsel ini ditujukan untuk pelajar, pekerja, hingga pengguna harian yang membutuhkan perangkat responsif tanpa harga tinggi.

Sebagai smartphone yang menyasar segmen entry-level, Advan Macha 5G membawa sejumlah peningkatan signifikan dibanding pendahulunya.

Mulai dari performa harian yang lebih stabil, tampilan layar yang lebih nyaman dilihat, hingga dukungan kamera yang mampu menangkap momen penting dengan jelas.

Ponsel ini juga didukung baterai berkapasitas besar sehingga tetap dapat digunakan dalam waktu lama.

Bila kamu ingin tahu seperti apa spesifikasi selular ini, yuk simak ulasan berikut ini.

Spesifikasi Utama

Ada beberapa spesifikasi utama dari selular ini yang wajib kamu ketahui.

Mulai dari layarnya, chipset, hingga ram, dan juga kamera.

Berikut ini detail spesifikasinya.

Layar : 6,67 inci AMOLED FHD+ 120Hz, kecerahan hingga 1000 nits.

Chipset : MediaTek Dimensity 7060 (6nm) – pertama di Indonesia, dengan GPU IMG BXM-8-256.

RAM/Storage : 8GB LPDDR5 + 256GB UFS (eksternal hingga 1TB).

Kamera : Belakang 50MP Sony IMX752 + QVGA, depan 8MP.

Baterai: 5000mAh dengan fast charging 33W, dukungan 5G SA/NSA lengkap.

Keunggulan

Handphone ini dirancang untuk gaming dan multitasking Gen-Z dengan performa kencang berkat Dimensity 7060, layar AMOLED halus anti-flicker.

Untuk harga, sangat terjangkau.

Saat ini harga Advan Macha 5G dibanderol kisaran Rp 3-4 jutaan saat rilis Desember 2025.

Fitur AI camera dan desain stylish membuatnya unggul di kelas entry-mid 5G lokal.(ray/tribun-medan.com)

