Spesifikasi dan Harga Xiaomi 17 Ultra, Ponsel yang Digadang Bisa Kalahkan iPhone dalam Hal Kamera

KETAJAMAN KAMERA- Xiamoi 17 Ultra digadang sebagai ponsel yang cocok bagi penggemar fotografi karena memiliki ketajaman hasil kamera yang sangat bagus.

Ringkasan Berita: Xiaomi dikabarkan akan merilis Xiaomi 17 Ultra pada Maret 2025, ponsel flagship yang sangat dinantikan terutama oleh penggemar fotografi

Ponsel ini mengusung empat kamera belakang dengan kamera utama 50MP serta kolaborasi Leica, bahkan disebut-sebut mampu menandingi kualitas kamera iPhone

Xiaomi 17 Ultra dibekali layar AMOLED LTPO 6,82 inci, chipset Snapdragon 8 Elite (3nm), RAM 16GB, dan penyimpanan 512GB

TRIBUN-MEDAN.COM,- Xiaomi, perusahaan teknologi terkemuka asal Tiongkok kabarnya akan segera merilis produk baru, Xiaomi 17 Ultra.

Xiaomi 17 Ultra ini kabarnya akan segera launcing pada Maret 2025 mendatang.

Ponsel canggih ini disebut-sebut memiliki hasil gambar yang cukup tajam.

Baca juga: Spesifikasi dan Harga Advan Macha 5G, Gadget Kalangan Gen-Z

Bahkan, gadget terbaru dari Xiaomi tersebut digadang-gadang sebagai ponsel yang cocok bagi kalangan fotografi.

Menurut sejumlah sumber, Xioami 17 Ultra ini menggunakan empat kamera belakang dengan kamera utama 50MP.

Karenanya, kehadiran Xiomi 17 Ultra ini sangat dinanti para pengguna gadget.

Beberapa diantaranya meyakini bahwa ponsel Xiaomi 17 Ultra bisa menandingi iPhone yang juga memiliki kualitas gambar sempurna.

Baca juga: Spesifikasi GTA 6, Karakter dan Fitur AI Canggih yang Makin Keren

Spesifikasi Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra adalah ponsel pintar unggulan sebagai model teratas dalam seri Xiaomi 17.

Ponsel ini menargetkan para penggemar fotografi dengan kamera canggih hasil kolaborasi dengan Leica dan spesifikasi premium.

Layar : AMOLED LTPO 6,82 inci, resolusi 1440x3200, kecepatan refresh 120Hz, kecerahan puncak 5000 nits, dilindungi oleh Xiaomi Shield Glass 2.0.​

Prosesor dan Memori : Chipset Snapdragon 8 Elite (3nm), RAM LPDDR5X 16GB, penyimpanan UFS 4.1 512GB.​

Kamera : Konfigurasi empat kamera belakang dengan kamera utama 50MP (LYT-900, f/1.6), ultra lebar 50MP, telefoto 50MP, dan periskop 200MP; kamera depan 32MP yang mendukung video 8K dan fitur Leica seperti ProFocus.

Baca juga: Spesifikasi dan Harga Honor 400, Smartphone AI Pabrikan China

Baterai dan Fitur

Baterai 7000mAh dengan pengisian daya kabel 100W, pengisian daya nirkabel 80W, peringkat IP68, HyperOS 3 berbasis Android 16, dan sensor sidik jari dalam layar.

Harga dan ketersediaan di Indonesia masih belum dikonfirmasi, tetapi ponsel ini mengusung keunggulan kamera dari seri sebelumnya untuk pengguna yang tertarik pada fotografi mobile kelas atas.

Baca juga: Lenovo Legion Ecosystem Sudah Bisa Dibeli di Medan, Berikut Spesifikasi dan Harganya

Namun, beberapa sumber menyatakan bahwa harganya bisa mencapai ratusan juta, tergantung kurs saat ini.

Soal Keunggulan Kamera

Xiaomi 17 Ultra menonjol di fotografi berkat kolaborasi Leica dengan konfigurasi tiga kamera belakang premium: utama 50MP (sensor LYT-900 atau OVX10500U dengan OIS), ultrawide 50MP, dan telefoto periskop 200MP (ISOCELL S5KHPE) untuk zoom optik ekstrem hingga 10x+ sambil menjaga detail tajam.

Baca juga: Spesifikasi Galaxy Z TriFold yang Dapat Dilipat Menjadi Tiga Bagian

Leica adalah perusahaan optik dan fotografi premium asal Jerman yang terkenal dengan kamera rangefinder berkualitas tinggi.

Fitur seperti lapisan lensa Leica baru tingkatkan transmisi cahaya, kurangi ghosting/silau, plus mode ProFocus, video 8K, night mode superior, dan macro telephoto.

Keunggulan Fotografi

Zoom periskop 200MP unggul untuk potret jarak jauh dan satwa liar, dengan rentang dinamis tinggi.​

Sensor utama besar menghasilkan low-light natural, warna akurat ala Leica Summilux.​

Video stabil 8K@30fps dan pengeditan AI cocok untuk pembuat konten.

(ray/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan