Spesifikasi Infinix Note 60 Pro Beserta Harga Pasar di Indonesia

PRODUK BARU- Infinix Note 60 Pro, produk baru dari Infinix Mobility yang siap meluncur di pasar Indonesia pada awal 2026.

Ringkasan Berita: Infinix Note 60 Pro segera masuk Indonesia setelah tiga perangkat Infinix Note 60 Series terdaftar di database SDPPI per 5 Desember 2025

Infinix Note 60 Pro menjadi model paling dinanti, sekaligus menjadi HP Infinix pertama yang menggunakan chipset Snapdragon 7s Gen 4

Ponsel ini menggunakan RAM hingga 12GB dan sistem operasi Android 16

Spesifikasi unggulan mencakup layar AMOLED 6,8 inci resolusi 1.5K–2K, refresh rate 144Hz, kecerahan hingga 5.000 nits, kamera 50MP OIS

TRIBUN-MEDAN.COM,- Infinix Note 60 Pro, produk unggulan dari Infinix Mobility akan segera meluncur di pasar Indonesia.

Kabar baik ini mencuat setelah tiga produk Infinix Note 60 Series resmi terdaftar di database Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) per tanggal 5 Desember 2025.

Ketiga produk itu Infinix Note 60, Note Edge, dan Note 60 Pro.

Smarthphone canggih itu sudah terdaftar di SDPII dengan kode model X6878, X6887, dan X6878.

Sertifikasi SDPPI (sebelumnya POSTEL) adalah persetujuan resmi dari pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa sebuah perangkat telekomunikasi telah memenuhi standar teknis, keselamatan, dan kompatibilitas frekuensi radio.

Sertifikasi tersebut ada di bawah kontrol langsung Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI).

Dari ketiga series tersebut, Infinix Note 60 Pro paling dinanti.

Lantas, seperti apa sih spesifikasi Infinix Note 60 Pro ini?

Mengapa kehadirannya begitu dinanti oleh para pengguna gadget.

Spesifikasi Infinix Note 60 Pro

Infinix Note 60 Pro diproduksi oleh Infinix Mobility, merek smartphone asal Hong Kong di bawah Transsion Holdings.

Produk ini sudah mulai diproduksi di fasilitas India sejak akhir 2025.

Setelah lolos sertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dan SDPPI, maka produk ini akan segera rilis pada awal tahun 2026.

Untuk Infinix Note 60 Pro, model ini menjadi HP Infinix pertama dengan chipset Snapdragon 7s Gen 4.

Handphone ini didukung dengan fitur RAM 8GB, dan Android 16, plus desain tipis untuk performa tinggi.