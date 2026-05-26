Tata Cara Sholat Idul Adha Lengkap: Niat, Bacaan, dan Urutannya

TRIBUN-MEDAN.COM,- Menjelang hari raya kurban, umat Muslim penting untuk menyegarkan kembali ingatan mengenai tata cara sholat Idul Adha yang benar.

Ibadah tahunan ini memiliki keistimewaan tersendiri karena hanya dilaksanakan setahun sekali, sehingga wajar jika banyak dari kita yang ingin memastikan urutan dan bacaannya tidak keliru.

Sebagai salah satu amalan utama di hari raya, mempersiapkan diri dengan memahami panduan sholat ini akan membuat ibadah kita menjadi lebih khusyuk.

Perintah untuk melaksanakan sholat hari raya dan menyembelih hewan kurban ini tertuang dengan jelas dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surat Al-Kautsar ayat 2:

"Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan berkurbanlah.”

Menyambut Idul Adha 2026, umat Muslim akan kembali memadati masjid maupun lapangan terbuka untuk melaksanakan ibadah ini.

Sholat Idul Adha sendiri hukumnya sunnah muakkad (sangat dianjurkan) dan bisa dikerjakan secara sendiri (munfarid) maupun berjamaah. Namun, melaksanakannya secara berjamaah jauh lebih utama.

Sebelum sholat dimulai, mari pelajari kembali bacaan niat sholat Idul Adha beserta panduan langkah demi langkahnya di bawah ini.

Bacaan Niat Sholat Idul Adha

Niat sejatinya dilafalkan di dalam hati bersamaan dengan Takbiratul Ihram.

Namun, melafalkannya secara lisan sebelum sholat dimulai dapat membantu memantapkan niat.

Berikut adalah bacaan niat jika Anda bertindak sebagai makmum:

Niat sebagai Makmum:

أُصَلِّيْ سُنَّةً لعِيْدِ اْلأَضْحَى رَكْعَتَيْنِ مَأْمُوْمًا لِلّٰهِ تَعَـــالَى Ushalli sunnatan li ‘idil adha rak‘ataini ma’muman lillahi ta‘ala.

Artinya: "Aku berniat shalat sunnah Idul Adha dua rakaat sebagai makmum karena Allah Ta’ala."

(Catatan: Jika Anda bertindak sebagai Imam, ganti kata ma'muman menjadi imaman).

Tata Cara Sholat Idul Adha Rakaat Pertama dan Kedua

Secara umum, gerakan sholat Id mirip dengan sholat fardhu biasa.

Perbedaan utamanya terletak pada adanya takbir tambahan (takbir zawaid) di rakaat pertama dan kedua.

Berikut urutan lengkapnya:

Panduan Rakaat Pertama

Takbiratul Ihram: Mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan "Allahu Akbar" bersamaan dengan niat di dalam hati. Membaca Doa Iftitah: Dibaca secara lirih setelah takbiratul ihram. Takbir Tambahan 7 Kali: Melakukan takbir sebanyak 7 kali di luar takbiratul ihram. Di antara sela-sela takbir tersebut, bacalah dzikir pujian berikut: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ Subhanallah walhamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar. Artinya: "Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan selain Allah, Allah Mahabesar." Membaca Surat Al-Fatihah: Wajib dibaca setelah menyelesaikan 7 kali takbir. Membaca Surat Pendek: Disunnahkan membaca Surat Al-A’la. Gerakan Biasa: Melanjutkan rukuk, i'tidal, dua kali sujud, dan duduk di antara dua sujud, lalu bangkit berdiri untuk rakaat kedua.

Panduan Rakaat Kedua

Takbir Tambahan 5 Kali: Setelah berdiri tegak di rakaat kedua, lakukan takbir sebanyak 5 kali (di luar takbir kebangkitan dari sujud). Di sela-sela takbir, kembali membaca dzikir yang sama seperti pada rakaat pertama. Membaca Surat Al-Fatihah. Membaca Surat Pendek: Pada rakaat kedua ini, disunnahkan membaca Surat Al-Ghasyiyah. Selesai hingga Salam: Melanjutkan gerakan rukuk, i'tidal, sujud, tahiyyat akhir, dan diakhiri dengan salam.

Menyempurnakan Ibadah dengan Khutbah

Setelah salam di rakaat kedua, rangkaian ibadah belum sepenuhnya selesai.

Berbeda dengan sholat Jumat yang khutbahnya dilakukan sebelum sholat, pada sholat Idul Adha khutbah disampaikan setelah sholat selesai.

Jemaah sangat dianjurkan untuk tidak langsung pulang dan tetap duduk dengan tenang guna mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib.

Mendengarkan khutbah ini merupakan salah satu kesempurnaan pahala dalam rangkaian ibadah hari raya kurban.

Semoga panduan ini bermanfaat dan membuat ibadah kita di hari raya nanti berjalan lancar dan khusyuk!(ray/tribun-medan.com)

