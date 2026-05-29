Kalender Jawa 29 Mei 2026 Weton Jumat Legi, Awas Dimanfaatkan Orang Lain

Arah keberuntungan weton ini ada di Barat

TRIBUN-MEDAN.COM,- Bila merujuk pada kalender Jawa weton Jumat Legi 29 Mei 2026, hari ini bertepatan dengan 12 Besar 1959 Dal atau 12 Zulhijah 1447 Hijriah.

Hari ini masih berada pada wuku Warigagung.

Dalam tradisi kalender Jawa, weton dipercaya menjadi gambaran karakter, jalan hidup, hingga cara seseorang menghadapi lingkungan sekitarnya.

Salah satu weton yang dikenal memiliki aura menenangkan adalah Jumat Legi. Ketika dipadukan dengan wuku Warigagung, perpaduan ini melahirkan pribadi yang penuh wibawa, bijaksana, dan mudah mendapatkan simpati dari banyak orang.

Tak heran jika pencarian tentang weton Jumat Legi, kalender Jawa hari ini, hingga watak weton menurut primbon Jawa terus diminati masyarakat.

Orang dengan weton Jumat Legi di bawah naungan wuku Warigagung dikenal memiliki hati lembut dan penuh kesabaran.

WAYANG KULIT- Ilustrasi wayang kulit yang merupakan bagian dari kesenian masyarakat Jawa. (Pinterest/Dan)

Mereka cenderung mudah memaafkan, tidak suka memperpanjang masalah, serta lebih memilih menciptakan kedamaian dibanding memperbesar konflik.

Sikapnya yang tenang membuat mereka sering dijadikan tempat curhat maupun penengah saat terjadi perselisihan di lingkungan keluarga, pertemanan, maupun pekerjaan.

Karakter ramah juga menjadi daya tarik utama pemilik weton ini.

Mereka mudah bergaul, sopan dalam bertutur kata, dan mampu menghadirkan suasana nyaman bagi orang-orang di sekitarnya.

Dalam kehidupan sosial, sosok Jumat Legi Warigagung sering dianggap sebagai pribadi yang tulus dan tidak banyak pamrih.

Meskipun cenderung pendiam, perkataannya memiliki bobot sehingga mudah dipercaya dan dihormati oleh banyak orang.

Di sisi lain, kombinasi Jumat Legi dan wuku Warigagung juga menggambarkan pribadi yang memiliki semangat untuk membangun kehidupan lebih baik.