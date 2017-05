Pascaledakan Bom Kampung Melayu #PrayForJakarta dan #KamiTidakTakut Menggema

TRIBUN-MEDAN.com - Jagat media sosial Rabu (24/5/2017) malam dikagetkan oleh sebuah ledakan di Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur.

Di twitter, frasa Kampung Melayu langsung memuncaki trending nomor satu di Indonesia.

"To everyone in jakarta who isn't at home, please stay safe! we don't need any more lives lost #PrayForJakarta," kata pengguna Twitter @alwaysharrie.