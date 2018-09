Makan di Kaki Lima, Celana yang Dikenakan Ibunda Nagita Slavina Harganya Fantastis

Rieta Amilia Beta, ibunda Nagita Slavina sering menghebohkan publik dengan barang-barang berharga fantastis yang sering ia gunakan.

TRIBUN-MEDAN.com - Dikenal sebagai salah satu artis terkaya di Indonesia, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad selalu menjadi sorotan media.

Tak hanya Raffi dan Gigi, keluarga mereka juga tak lepas dari sorotan awak media.

Rieta Amilia Beta, ibunda Nagita Slavina juga sering menghebohkan publik dengan barang-barang berharga fantastis yang sering ia gunakan.

Salah satunya adalah Celana Panjang Hitam yang sedangh ia gunakan ketika sedang makan dipinggir jalan.

Celana panjan tersebut terlihat sederhana, namun siapa sangka.....

Ternyata harga celana panjang tersebut senilai dengan harga motor Vario.

Dilansir dari @fashion_nagitaslavina.

Rieta tampak sedang mengenakan celana panjang berwarna hitam dengan merk #StellaMcCartney 'All Is Love Cropped Wide-Leg Lounge Pants' from vergle.com.

Celana panjang yang ia kenakan seharga $735 atau setara dengan Rp. 10.600.000.