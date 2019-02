Doktor Sihar Sitorus Ungkap Tantangan yang Dihadapi Mahasiswa di Era Revolusi Industri 4.0

TRIBUN-MEDAN.com-Mahasiswa Universitas Labuhanbatu menggelar kuliah umum bertemakan Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 di Gedung Serbaguna ULB Rantau Prapat, Kamis (21/2/2019)

Kuliah umum yang dihadiri 1000 civitas akademika Universitas Labuhanbatu tersebut menghadirkan DR. Sihar P. H. Sitorus, BSBA, MBA sebagai pembicara kunci.

Sihar Sitorus adalah seorang akademisi yang menempuh pendidikan Bachelor of Science in Businees Administration di University of Arizona (Amerika Serikat) yang lulus pada 1987.

Dia juga menyelesaikan Master of Business Administration Creighton University Ohama, pada 1991.

Berselang 2 tahun kemudian yakni 1993, Sihar menyelesaikan pendidikannya dari Strathclyde University, Glasgow dan menyelesaikan pendidikan di Bussniess School Manchester, Inggris tahun 2005.

Sihar Sitorus saat memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Labuhanbatu, Kamis (21/2/2019) (Tribun Medan)

Sebelum acara dimulai para pembicara disambut dengan tarian tor-tor kemudia menyanyikan lagu Indonesia raya.

Ketua panitia acara saat memberikan kata sambutan mengutarakan bahwa Univeristas Labuhanbatu sudah sejak lama ini mendatangkan Sihar Sitorus sebagai pembicara di kampusnya.

"Kita sudah lama mengincar Bapak Doktor Sihar ini untuk memberikan kuliah umum di sini, secara pendidikan Bapak Sihar ini tidak perlu diragukan lagi," ujar Ketua Panitia.

Dalam penyampaian materinya Sihar menyampaikan mengenai tantangan, peluang, serta kiat dalam menghadapi era revolusi industri 4.0.

Kepada mahasiswa yang hadir Sihar menyampaikan bahwa saingan mereka saat ini bukan lagi manusia melainkan teknologi.