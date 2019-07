Master Ban Berikan Layanan Terbaik Bagi Sepeda Motor

MEDAN.TRIBUNNEWS.com, MEDAN - Sepeda motor saat ini menjadi alat transportasi andalan untuk membelah kemacetan di Kota Medan. Agar tetap awet dan prima, sepeda motor harus tetap dirawat.

Untuk perawatan sepeda motor, anda bisa mempercayakannya pada Master Ban. Terlebih urusan ban, Operasional Manager Master Ban, Charles mengatakan bengkel ini menjual berbagai produk ban sepeda motor.

"Kita menyediakan ban dengan berbagai merk. Tapi kita juga menyediakan layanan one stop service di mana semua masalah yang berhubungan dengan sepeda motor bisa diselesaikan," ujar Charles.

Operasional Manager Master Ban, Charles (Tribun Medan/Septriana Ayu Simanjorang)

Lebih rinci, di Master Ban anda bisa melakukan servis sepeda motor, pergantian oli, pergantian busi, dan sebagainya. Master Ban juga menawarkan gratis isi angin nitrogen.

Master Ban memiliki 14 cabang di Kota Medan seperti di Jalan Jl. Prof. HM. Yamin Sh No No.271BC, Jalan Sutomo Ujung No. 148, Jalan Kapten Muslim No. 236 C, Jalan Karya Wisata No. 1, dan lainnya.

Bengkel ini menawarkan pelayanan yang lebih modren. Pelayanan yang diberikan juga sudah menggunakan mesin-mesin yang berteknologi tinggi dan dioperasikan oleh montir-montir andal.

Bengkel Master Ban menawarkan pelayanan yang lebih modren dengan menggunakan mesin-mesin yang berteknologi tinggi dan dioperasikan oleh montir-montir andal. (Tribun Medan/Septriana Ayu Simanjorang)

Bengkel Master Ban menawarkan pelayanan yang lebih modren dengan menggunakan mesin-mesin yang berteknologi tinggi dan dioperasikan oleh montir-montir andal. (Tribun Medan/Septriana Ayu Simanjorang)

"Kalau di Master Ban, mengganti ban sudah menggunakan mesin. Tujuannya untuk mencegah kerusakan sepeda motor pada bagian-bagian tertentu," kata Charles.

Selain itu, ban sepeda motor juga diisi dengan angin nitrogen agar ban lebih awet. Bagi anda yang harus menunggu sepeda motor saat diperbaiki, Master Ban menyediakan ruang tunggu yang nyaman.

Bagi anda yang harus menunggu sepeda motor saat diperbaiki, Master Ban menyediakan ruang tunggu yang nyaman. (Tribun Medan/Septriana Ayu Simanjorang)

Master Ban menyediakan segala jenis spareparts dan oli motor berkualitas dengan harga terjangkau. (Tribun Medan/Septriana Ayu Simanjorang)

Master Ban menyediakan segala jenis spareparts dan oli motor berkualitas dengan harga terjangkau. (Tribun Medan/Septriana Ayu Simanjorang)

"Para tamu kami berikan tempat menunggu yang khusus dimana kita jauhkan dari area perbaikan sepeda motor tujuannya agar konsumen lebih nyaman," katanya.

Untuk memastikan pelayanan prima bagi para pelanggan, semua mekanik di Master Ban sudah melewati training. Training dilakukan bertahap hingga lavel 3.