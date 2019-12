Dirumorkan Kencan dengan Sejumlah Wanita, Brad Pitt Akhirnya Angkat Bicara

TRIBUN-MEDAN.com- Aktor Hollywood, Brad Pitt akhirnya buka suara soal rumor kencannya dengan sejumlah perempuan pasca menduda.

Sejak berpisah dari Angelina Jolie, Brad Pitt sempat dikabarkan berkencan dengan beberapa perempuan.

Dari aktris Alia Shawkat, desainer perhiasan Sat Hari Khalsa hingga profesor MIT Neri Oxman mewarnai rumor asmara Brad Pitt selama tiga tahun terakhir ini.

Tak ingin isu tersebut semakin menjadi, bintang 'Ad Astra' ini akhirnya angkat bicara.

Brad Pitt mengatakan bahwa rumor asramanya yang selama ini beredar tidaklah benar.

Hal itu ungkap ketika Brad Pitt wawancara bersama The New York Times.

Awalnya sang jurnalis bertanya apakah bintang 'Once Upon A Time In Hollywood' ini sering membaca berita tentang dirinya.

Pitt kemudian mengaku dia menghindari membaca berita tentang dirinya sendiri.

Pasalnya, apa yang diberitakan media tentang kehidupan pribadinya tidak ada yang benar.