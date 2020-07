TFC PREMIUM: Candy Salon and Spa Berikan Promo Kursus hingga 50 Persen

TRI BUN-MEDAN.COM, MEDAN - Bagi Anda yang ingin terjun ke industri kecantikan dan ingin mengawalinya dengan kursus kecantikan.

Tri bun Medan merekomendasikan Anda untuk belajar di Candy Salon and Spa. Apalagi di salon ini sedang memberikan promo kursus hingga 50 persen.

Owner Candy Salon and Spa, Risnawaty mengatakan pihaknya menawarkan kursus treatment sulam, sulam bibir, sulam alis, BB Glow dan sebagainya.

"Yang mengajari saya langsung. Kursus itu selama lima hari, free alat-alatnya, biayanya Rp 20 juta. Tapi kita lagi promo hingga 50 persen jadi cuma Rp10 juta. Dalam lima hari masih enggak bisa, ya sudah enggak apa-apa datang, kita ajari lagi sampai muridnya benar-benar mengerti," ujar Risnawaty.

Tak hanya itu saja, pihaknya juga menawarkan promo-promo menarik untuk beragam layanan dan treatment, dengan diskon 20 persen.

Promo untuk sulam bagi konsumen juga ada, biasanya pengerjaan sulam oleh owner dikenakan biaya hingga Rp 3 juta, tapi kini hanya Rp 1 juta saja. Pengerjaan sulam oleh asisten yang biasanya dikenakan Rp 1 juta, kini cuma Rp500 ribu.

Salon ini juga tentunya menerima make up untuk wisuda dan make up pengantin. Make up untuk ke pesta dan wisuda dikenakan harga Rp 300 ribu dan make up wedding diharga Rp1 juta hingga Rp2 juta.

Di tengah masa pandemi, Candy Salon and Spa juga menerapkan protokol kesehatan.

Informasi lebih lanjut tentang salon ini dapat menghubungi nomor 082167119799 dan sosial media Instagram dan Facebook yakni Candy_Salon. (nat/tribun-medan.com)