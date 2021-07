Sahabat Mobil Service, Bengkel One Stop Service di Kota Medan, Ada Layanan Antar Jemput

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN- Setiap kendaraan berupa mobil tentu membutuhkan perawatan agar kualitas kendaraan aman dan nyaman.

Untuk itu, dalam melakukan perawatan kendaraan harus memilih bengkel yang tepat.

Sahabat Mobil Service (SMS) dapat menjadi tempat bengkel pilihan anda berhubung bengkel ini menawarkan pelayanan terlengkap dan sistem pelayanan yang selalu memuaskan para pelanggan.

Bengkel ini berada di Jalan Sei Batang Hari No 69, Babura Sunggal, Medan Sunggal, Sumatera Utara.

"Bengkel ini one stop service seperti namanya Sahabat Mobil Service (SMS) sehingga semata-mata kita bukan hanya mencari profit namun tetap mengedepankan sistem pelayanan dan menerapkan nilai-nilai pelayanan," kata Jauliman Purba atau kerap disapa JP sebagai pengelola bengkel SMS, Sabtu (24/7/2021).

Ditambahkannya untuk nilai-nilai pelayanan diantaranya jujur, pelayanan, profesional, kerjasama, dan peduli.

Dalam hal ini, bengkel SMS ini menyediakan pelayanan terlengkap mulai dari ganti oli, ganti ban, service, tune up mesin, body repair, cat open, salon mobil, coating, AC, wayar, audio, spooring, balancing, per, raun per, ceper, las ketok, dan sebagainya.

"Jadi bengkel ini sangat lengkap untuk layanan bagi yang memiliki kendaraan dan bengkel ini sudah lama berdiri sekitar puluhan tahun dan setiap tahun kita ada inovasi yang baru untuk meningkatkan pelayanan," ujar JP.

Bahkan ia mengatakan pelayanan bengkel ini berlaku untuk segala jenis dan tipe kendaraan mulai dari buatan Jepang, Eropa, maupun lainnya.

Setelah itu, di bengkel ini juga memilki banyak mekanik atau pekerja yang profesional dan memiliki pengalaman yang handal di bidangnya.