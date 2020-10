TFC PREMIUM, VIZTA Gym, Terapkan Protokol Kesehatan di tengah Pandemi

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Di tengah pandemi Covid-19, Vizta Gym menerapkan protokol kesehatan agar para membernya berolahraga dengan nyaman dan aman.

Sebelum masuk ke tempat gym ini, pengunjung akan lebih dulu diukur suhu badannya. Setiap member dan karyawan gym menggunakan masker dan face shield.

Manajer Vizta Gym yang berada di lantai 3 Centre Point Medan, Rere mengatakan pihaknya mengutamakan protokol kesehatan agar para member merasa nyaman.

Tempat gym rutin melakukan penyemprotan desinfektan untuk menjaga kebersihan.

"Kita lap semua alat yang sudah digunakan, kita utamakan kebersihan," ujar Rere.



Ia mengaku pihaknya juga menerapkan jaga jarak, ruang tunggu yang tersedia tempat duduk dipastikan berjarak lebih kurang dua meter dengan tempat duduk lainnya.

"Kita ada sauna sendiri, untuk sementara waktu sauna close (tutup) karena masa pandemi. Bahkan kita juga ada menyediakan handuk besar untuk mandi dan handuk kecil untuk olaraga tapi kembali lagi, selama masa pandemi kita tidak bisa kasih handuk sementara waktu untuk sama sama menjaga kesehatan. Member bisa bawa handuk masing-masing," katanya.

Tempat gym ini buka setiap hari, saat ini mulai pukul 7.30 pagi hingga 8 malam. Namun, setelah keadaan normal kembali, Vizta Gym buka pada pukul 06.30 WIB hingga 1]22.00 WIB.

Rere berharap ke depannya, semakin banyak masyarakat yang sadar olahraga dan sadar kesehatan.

Dikatakannya, pihaknya sedang menggadakan Rapid Tranformation Challenge bagi para member Vizta Gym, dengan total hadiah Rp 10 juta berupa voucher.

"Kita hitung dari sekarang sampai Desember, berat badan yang turun dan masa otot yang naik, khusus untuk member challenge ini," ujarnya.

Selain itu, kata Rere, bagi para member yang sudah bergabung di Vizta Gym akan mendapat tas olaraga dengan minimal paket gym selama tiga bulan.

"Soal harga, apalagi bulan ini kita ada promo, The One Membership, one price, all facilities, one membership, all club access. Jadi semua member mau join di Vizta Gym di Centre Point, Focal Point, Medan Fair, dan di Mutiara Palace yang akan buka, harganya sama, kita bisa latihan di semua club," ucapnya.

Informasi lebih lanjut tentang tempat gym ini dapat menghubungi nomor telepon +6282277227250 dan Instagramnya @viztagym.official. (nat/tribun-medan.com)