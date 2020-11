Soft Opening Vizta Gym Mutiara Palace, Tempat Gym dengan Fasilitas Lengkap Sesuai Protokol Kesehatan

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Satu lagi tempat gym dengan fasilitas yang lengkap, hadir di Kota Medan.

Vizta Gym Mutiara Palace dapat menjadi pilihan yang tepat bagi Anda yang sedang mencari tempat gym dengan fasilitas lengkap.

Vizta Gym Mutiara Palace buka setiap hari mulai pukul 07.00 WIB hingga 21.00 WIB. Pusat kebugaran ini berlokasi di Jalan Selamat Ketaren No.1d, Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Owner Vizta Gym, Husni Wijaya dalam sambutannya saat soft opening Vizta Gym Mutiara Palace mengatakan soft opening Vizta Gym Mutiara Palace ini sempat tertunda selama tiga atau empat bulan lalu.

Meskipun begitu, pihaknya kini merasa bangga dengan hadirnya Vizta Gym Mutiara Palace ini.

"Kapan pandemi ini berakhir? Kita tidak bisa memprediksi kapan pandemi ini berakhir tetapi life must go on (hidup harus terus berjalan). Olahraga sudah merupakan bagian dari kehidupan kita. Kita juga melihat pada masa pandemi ini justru penjualan sepeda meningkat ya, jadi atas dasar itu kita berketetapan walaupun tertunda selama tiga atau empat bulan kita tetap jalan terus," ujar Husni, Selasa (24/11/2020).

Ia juga mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dari teman teman dan juga para karyawannya dalam mempromosikan Vizta Gym.

"Terima kasih juga atas kerja keras, Pak Darius, Ibu Wati yang tidak bosan bosannya terus mempromosikan Vizta Gym," kata Husni.

Ia berharap Vizta Gym dapat tumbuh terus dan berkembang sehingga Vizta Gym menjadi gym yang terkemuka dan nomor satu di Kota Medan.