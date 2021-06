Presenter Ayu Dewi Bangga Bekerja Sama dengan Walt Disney, dan Ucap Alhamdulillah

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Presenter Ayu Dewi bersyukur bisa menjadi salah satu pengisi suara film animasi Raya and The Last Dragon produksi Walt Disney.

Bekerja sama dengan Disney bagi wanita berusia 36 tersebut merupakan sebuah kebanggaan. Tidak semua orang, kata Ayu, bisa mendapat kesempatan yang ia peroleh.

"Rezeki saja. Alhamdulillah bisa terpilih (jadi pengisi suara Raya and The Last Dragon) dari berjuta-juta insan di dunia ini. Ada tiga nama kayaknya sudah dikeke sama pihak Disney I believe, terus diajakin buat voice test," tutur Ayu saat berbincang dengan Tribun Network, Rabu (9/6).

Menurutnya, sebelum diajak ambi bagian, sudah pasti ada kaeakter yang dicari sesuai dengan kebutuhan film animasi tersebut.

“Menurut aku pasti sebelum kami diajak pasti sudah disesuaikan karakternya dengan tokoh-tokoh yang ada di film Raya and The Last Dragon. Siapa sih yang enggak superexcited (kerja sama dengan Walt Disney)," kata Ayu.

Di film Raya and The Last Dragon, Ayu mengisi suara untuk karakter Sisu, yang merupakan naga terakhir di Kumandra. Selain Ayu, ada dua artis Indonesia lain yang diajak mengisi suara untuk film animasi tersebut. Mereka adalah Eva Celia Latjuba dan Mikha Tambayong.

Karakter Sisu, yang Ayu perankan adalah seekor naga yang lucu, menggemaskan, dan sangat aktif. Kepribadian Sisu itu lantas sempat membuat Ayu merasa gugup menjelang prosesi rekaman.

"Aku di mobil (menuju studio rekaman) itu penuh doa. Kayak doa saja terus. Kan menurutku (Sisu) itu peran yang lucu banget. Jadi, kita memerankan sesuatu yang menggemaskan," tutur Ayu.

Ia sempat khawatir, karena ragu bisa mengisi suara Sisu.

"Ketakutannya tuh kayak bisa tidak ya? Lucu tidak, ya? Sekeren itu tidak, ya? Dia (Sisu) juga banyak banget gerak-geraknya. Di tiap gerakan ada statement gitu," sambung Ayu.

