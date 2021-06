Harga Sawit di Sumut Terjun Bebas, Berikut Rinciannya

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN-Pekan ini harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Sumatera Utara (Sumut) terjun bebas.

Tercatat, untuk periode 23-29 Juni 2021 harga TBS kelapa sawit umur 10-20 tahun berada di posisi harga Rp2.060 per kg.

Dinas Perkebunan Sumatra Utara menyebutkan bahwa harga sawit ini melemah sebesar Rp98 atau sekitar 4,5 persen dibandingan periode 16-22 Juni 2021 sebesar Rp2.158 per kg.

Adapun penetapan harga ini didasarkan pada hasil Rapat Kelompok Kerja Teknis Tim Rumus Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Provinsi Sumut yang dilaksanaan pada Rabu (23/6/2021) di Aula Dinas perkebunan Provinsi Sumut.

Baca juga: Program Peremajaan Sawit Kian Diminati, Tahun Ini Paling Banyak Permohonan dari Padanglawas Utara

“Mengenai harga TBS, didasarkan pada harga yang diperoleh dari Pusat Pemasaran Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara, GAPKI, dan harga pasar,” ujar Ketua Kelompok Kerja Teknis Tim Rumus Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Provinsi Sumut Ponten Naibaho.

Bila dibandingkan dengan harga TBS pekan keempat Juni 2020, tepatnya periode 24-30 Juni 2020, harga TBS di Sumut meningkat sebesar 30,62 persen dari Rp1.577 per kg.

Secara rinci, harga TBS umur tiga tahun pada pekan ini dijual dengan harga Rp1.598 per kg, umur empat tahun Rp1.749 per kg, umur lima tahun Rp1.850 per kg.

Umur enam tahun Rp1.902 per kg, umur tujuh tahun Rp1.920 per kg, umur delapan tahun Rp1.970 per kg, umur 9 tahun Rp2.008 per kg.

Baca juga: Harga Sawit Sumut Pekan Ini Rp 2.158, Terus Melemah 4 Pekan Terakhir

Selanjutnya, harga TBS berumur 10 hingga 20 tahun dijual seharga Rp2.060 per kg, umur 21 tahun Rp2.056 per kg, umur 22 tahun Rp2.028 per kg, umur 23 tahun Rp2.007 per kg, umur 24 tahun Rp21.938 per kg, dan umur 25 tahun Rp1.877 per kg.

Dinas Perkebunan Provinsi Sumut menetapkan harga crude palm oil (CPO) pekan ini dibandrol seharga Rp8.967 per kg. Harga ini melemah sebesar Rp562 atau 5,9 persen dibandingkan pekan sebelumnya.

Sementara, harga kernel lokal menguat sebesar Rp300 atau 5,00 persen menjadi Rp6.311 per kg dari Rp6.011 pada pekan sebelumnya.(cr13/tribun-medan.com)