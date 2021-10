Materi Belajar Bahasa Inggris Kelas 10: Penggunaan Kata: "will", "going to", dan "would like to"

TRIBUN-MEDAN.com - Materi belajar Bahasa Inggris kelas 10 tentang penggunaan kata will, penggunaan kata going to, dan penggunaan kata would like to.

Materi belajar Bahasa Inggris tentang penerapan kata "Will", "going to", dan "would like to".

Pada dasarnya kata ini memiliki makna yang sama yakni "akan".

Namun, kata ini tidak dapat sembarangan digunakan.

Ketika kamu ingin mengungkapkan sesuatu dalam bahasa Inggris, pasti akan menemui situasi dimana harus menggunakan kata “will”, “going to”, ataupun “would like to” dalam sebuah kalimat.

Keduanya – “will” dan “going to”, pada dasarnya memiliki makna atau arti yang sama, yaitu “akan”.

Kira-kira apa yang membedakan pengunaan "will" dan "going to" kedua kata tersebut dan bagaimana pula dengan penggunaan “would like to”?

Kendati demikian, dalam sebuah percakapan atau kalimat kebanyakan penggunaan “going to” ditujukan untuk menyatakan niat yang akan terjadi secara pasti atau sesuatu yang telah diputuskan atau direncanakan.

Kata ini digunakan untuk menyatakan ide bahwa seseorang berniat untuk melakukan sesuatu di masa depan, tidak peduli apakah rencana itu realistis atau tidak.

Sedangkan untuk penggunaan kata “will”, biasanya digunakan untuk suatu tindakan yang lebih sopan.