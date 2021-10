Kelebihan Nabi Muhammad dari Nabi Lainnya, Mendapat Gelar SAW Tidak Hanya Gelar AS

TRIBUN-MEDAN.com - Nabi Muhammad merupakan kekasih Allah.

Yang utama dan sebagai penutup para nabi dan Rasullullah.

Sosok beliau lebih dahulu ada dibanding Nabi Adam.

Nur Muhammad lebih dahulu ada bersanding di sisi Allah sebelum Nabi Adam diciptakan.

Nabi Muhammad diutus Allah ke muka bumi sebagai contoh teladan, dan memperbaiki akhlak manusia dan segala makhluk.

Nabi Muhammad merupakan anak Abdullah, ibunya Aminah.

Beliau dibesarkan kakeknya Abdul Muthalib, dan pamannya Abu Thalib. Kelahirannya memberi kedamaian bagi semesta dan alam.

Dalam beberapa hari, Umat Islam akan memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Momen yang terjadi setia 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriyah.

Sebuah peristiwa yang menandakan rahmat Allah SWT diutus kem muka bumi, dengan ajaran Islam (Selama) yang mulia. Seorang yang bahkan disebut memiliki berbagai keutamaan dibanding nabi dan rasul sebelum beliau.

Al Hafiz Ibnu Katsir dalam Sirah Nabi Muhammad SAW menyebutkan beberapa keistimewaan Rasulullah SAW dibanding utusan yang lain. Penjelasan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW berikut: