HARGA CPO Turun tapi Anehnya Migor Curah masih Mahal, KPPU Medan: Saatnya Pemerintah Update HET

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyarankan Kementerian Perdagangan RI untuk melakukan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah.

Dari harga migor curah sebesar Rp 14.000 per liter, disarankan untuk turun menjadi Rp 12.000 per liternya untuk minyak goreng curah dan Rp 17.000 per liter untuk kemasan premium.

Adapun penyesuaian harga tersebut dapat dilakukan karena harga minyak crude palm oil (CPO) telah turun dibandingkan pada bulan Juli 2021 serta mengacu pada harga CPO dan rasio antara harga tandan buah segar (TBS) dan minyak goreng pada periode Juni - Juli 2021.

Sebagai informasi, KPPU sejak tahun lalu aktif melakukan pengawasan dan tengah melakukan penegakan hukum atas dugaan pelanggaran undang-undang di sektor minyak goreng.

Dalam proses pengawasan, Deputi bidang Kajian dan Advokasi KPPU Taufik Ariyanto mengatakan KPPU menemukan bahwa jika mengacu kepada data pergerakan harga TBS-CPO-minyak goreng sampai Agustus 2022.

Ia mengatakan fluktuasi harga CPO (internasional maupun domestik) sudah relatif stabil mendekati pergerakan harga periode Juli 2021.

Namun sampai saat ini data menunjukan harga minyak goreng belum menunjukkan penurunan yang substansial baik yang kemasan premium maupun kemasan sederhana (curah).

Dalam kesempatan yang berbeda Kepala KPPU Kanwil I Medan, Ridho Pamungkas mengatakan berdasarkan pemantauan harga beberapa pasar di Kota Medan, harga minyak goreng curah terpantau sekitar Rp 13.050 pada awal September.

Padahal pada awal Agustus lalu, harga sempat menyentuh angka Rp 11.900, sementara untuk minyak goreng kemasan premium di harga Rp 23.200.

"Di pasar sudah banyak ditemukan harga minyak goreng curah di bawah HET, sudah saatnya pemerintah mengupdate HET dari Rp 14 ribu menjadi sekitar Rp 12 ribuan. Karena jangan justru HET menjadi acuan bagi pelaku usaha untuk mengambil margin berlebih, padahal harga keekonomian sudah jauh di bawah HET, " ujar Ridho saat diwawancarai Tribun Medan, Sabtu (10/9/2022).