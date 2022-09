Harga Kebutuhan Pokok di Sidikalang Turun, Berikut Rinciannya

TRIBUN-MEDAN.COM,SIDIKALANG - Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Sidikalang, Kabupaten Dairi mengalami penurunan, Minggu (25/9/2022).

Seperti halnya harga cabai. Saat ini, harga cabai sudah turun di Kota Sidikalang.

"Cabai merah saat ini turun dari Rp 50 ribu per kilogram menjadi Rp 40 ribu per kilogram, sementara cabai hijau turun dari Rp 20 Ribu per kilogram, sekarang menjadi Rp 18 ribu per kilogram. Untuk cabai rawit, sekarang ini Rp 30 ribu per kilogram," kata Dirut PD Pasar Sidikalang, Jhon Toni Sidabutar.

Untuk harga bawang merah dan bawang putih, juga mengalami penurunan harga.

Saat ini harga bawang merah dibandrol Rp 25 ribu per kilogram, dan bawang putih Rp 20 ribu per kilogram.

Untuk harga telur ayam, saat ini juga mulai mengalami penurunan, dimana sebelumnya dipatok seharga Rp 50 ribu per kilogram, saat ini menjadi Rp 45 ribu per kilogram.

Pantauan Tribun Medan, aktifitas di Pasar Sidikalang saat ini mulai berangsur ramai jika dibandingkan dengan minggu lalu.

Masyarakat mulai membeli bahan kebutuhan pokok lainnya seperti sayur mayur.

Berikut daftar harga kebutuhan pokok terbaru di Pusat Pasar Sidikalang, Kabupaten Dairi, Minggu (25/9/2022).

1. Cabai merah Rp.40.000