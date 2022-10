Pengedar Kosmetik Ilegal Melongo Gugup dan Gemetar Usai Hakim Perintahkan Jaksa Penjarakan Dirinya

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Andy, pengedar kosmetik ilegal yang selama ini tidak ditahan dalam menjalani proses hukum sempat melongo, gugup dan gemetar ketika mendengar hakim memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Sumut untuk memenjarakan dirinya.

Sang pengedar kosmetik ilegal ini seolah tak percaya mendengar perintah hakim.

Tahu dirinya akan dipenjarakan, terdakwa pengedar kosmetik ilegal yang tinggal di Komplek Cemara Hijau Blok N No 11 Deliserdang ini lantas menundukkan kepalanya dalam-dalam.

Ia tak bicara sepatah kata pun, ketika hakim Immanuel Tarigan meminta JPU segera menjebloskannya ke Rutan Klas IA Tanjunggusta Medan.

"Demi mempermudah pemeriksaan dalam perkara ini, memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa di rumah tahanan (Rutan) mulai hari ini, selama 30 hari kedepan," kata hakim Immanuel, Selasa (11/10/2022).

Mendengar perintah hakim, JPU Kejati Sumut, Febrina Sebayang mengamininya.

Usai persidangan, pengedar kosmetik ilegal ini lantas digiring jaksa untuk segera dipenjarakan.

Hakim Immanuel Tarigan mengatakan, ia memberi perintah penahanan kepada pengedar kosmetik ilegal itu untuk mempermudah proses persidangan.

"Untuk kelancaran persidangan, majelis hakim menahan terdakwa," pungkasnya.

Dalam dakwaan JPU disebutkan, perkara ini bermula saat petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Medan mendapat informasi bahwa terdakwa Andy adalah pengedar kosmetik ilegal yang membuka kantor di Jalan Perkebunan, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, tepatnya di Komplek Cemara Hijau Blok N Nomor 11 Deliserdang.

Adapun nama kantor milik terdakwa Andy Amerta Kirana.

"Menanggapi hal itu, petugas Balai POM Medan melakukan pemeriksaan terhadap Kantor Amerta Kirana pada Rabu, 6 April 2022 tepatnya pukul 14.40 WIB dan menemukan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI," kata jaksa.

Adapun kosmetik yang tidak memiliki izin edar itu Bioaqua Vit C 100 ml 110, 2 Bioaqua Vit C 30 ml 52 pcs, 3 Bioaqua Beautecret 140 pcs, 4 Milk Body Lotion 10 pcs, 5 DNM Magic Kit 22 pcs, 6 Bioaqua Eliminate Acne Cleanser 194 pcs, 7 DNM CC 72 pcs, 8 Make over lipstik Aloe Vera 126 kotak.

"Kemudian, 9 CC Stick DNM Beauty 268 pcs, 10 C&E Collagen Toner Whitening 166 pcs, 11 Bioaqua Makeup Profesional 38 pcs, 12 DNM lipstick 119 pcs, 13 DNM Foundation Color Changing 36 pcs, 14 CC Concealer Stick Image 12 pcs, 15 Hair Growth Essential Oil 95 pcs, 16 Bioaqua Active Carbon 24 pcs, 17 Kiss Mate 156 pcs, 18 DNM Brow Definer 660 pcs," sebut JPU Febrina Sebayang.

Lalu, sambung JPU, petugas juga menyita 19 Loving TAM 144 pcs, 20 DNM Eyebrow Cream 252 pcs Tanpa Izin Edar 21 temulawak 100 ml 36 pcs, 22 temulawak face toner 60 ml 60 pcs, 23 Yu Chun Mei 20 pcs, 24 Hydroquinone Tretinoin 10 pcs, 25 DNM 3D Glittering Double Color Eye Shadow 24 pcs.

"Selain itu, 26 Whitening Mask Powder 10 pcs Tanpa Izin Edar 27 DNM Beauty Mascara 8 pcs Tanpa Izin Edar 28 DNM 2 IN 1 Lasting Matte Lip Color 12 pcs Tanpa Izin Edar 29 Maybelline Waterproof EyeBrow Pencil 12 pcs tanpa Izin Edar," katanya.

Dikatakan JPU, bahwa terdakwa memperoleh produk kosmetik tanpa izin edar tersebut dipesan dari situs jual beli online Alibaba.com.

Selanjutnya, terdakwa Andy dan barang bukti dibawa ke BPOM Medan guna proses penyidikan lebih lanjut.

"Akibat perbuatannya, terdakwa Andy dijerat Pasal 197 jo Pasal 106 (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan melanggar Pasal 62 (1) UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," pungkasnya.(cr28/tribun-medan.com)