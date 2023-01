JADWAL LENGKAP BOLA: Nottingham vs Man United, Persija vs PSM, Preview Barcelona vs Real Sociedad

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut jadwal lengkap siaran langsung bola dari sejumlah Liga elite Eropa hingga kompetisi Liga 1 tanah air.

Jadwal pertandingan bola yang dimulai pada hari ini, Rabu (25/1/2023).

DI antaranya ada Barcelona vs Real Sociedad (Copa Del Rey), Nottingham Forest vs Manchester United (Carabao Cup) Bayer Leverkusen vs Bochum (Liga Jerman) hingga Persija Jakarta vs PSM Makassar (Liga 1 Indonesia).

Jadwal bola malam ini menyuguhkan sejumlah laga menarik dari Liga 1 2022, Copa Del Rey, hingga Carabao Cup hingga Kamis (26/1/2023) dini hari WIB.

Siaran langsung pertandingan Liga 1 2022, Carabao Cup maupun Liga Jerman dapat Anda saksikan live Indosiar, RCTI, Mola TV maupun live streaming Vidio.com.

Liga 1 2022 pekan 20 menyuguhkan dua pertandingan, yakni Persija Jakarta vs PSM Makassar dan RANS Nusantara vs Bali United.

Dari ajang Carabao Cup akan menyajikan pertandingan beda kelas di babak semifinal antara Nottingham Forest vs Manchester United.

Sedangkan dari perempat final Copa Del Rey, Barcelona akan menjamu Real Sociedad di Stadion Camp Nou.

Jadwal Bola Malam Ini

Liga 1 2022

Rabu, 25 Januari

15.30 WIB - Persija Jakarta vs PSM Makassar (Indosiar, Vidio)

18.30 WIB - RANS Nusantara vs Bali United (Indosiar, Vidio)

Carabao Cup