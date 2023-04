Harga Cabai Merah di Sidikalang Terjun Bebas, Pedagang Ditaksir Merugi

TRIBUN-MEDAN.COM,SIDIKALANG - Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Sidikalang, Kabupaten Dairi mengalami penurunan harga, Minggu (2/4/2023).

Adapun komoditas yang mengalami penurunan harga yakni cabai merah.

Menurut pedagang bernama boru Purba, harga cabai merah sekarang ini cuma Rp 15 ribu per kilogram.

Sementara cabai rawit dijual hanya Rp 13 ribu per kilogram, dan cabai hijau dipatok seharga Rp 18 ribu per kilogram.

"Pokoknya harga di bulan puasa ini hancur lebur dibandingkan puasa tahun lalu," kata boru Purba, Minggu siang.

Ia mengatakan, untuk harga bawang merah masih relatif mahal, yakni Rp 25 ribu per kilogram.

Lalu, bawang putih dibanderol Rp 28 ribu per kilogram.

Menurutnya, kondisi seperti ini disebabkan karena banyaknya stok barang, sehingga membuat harga semakin menurun.

Dirinya berharap harga tersebut kembali normal saat menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti.

Sementara itu, menurut data dari PD Pasar Sidikalang, sejumlah harga daging masih terbilang normal.

Seperti halnya harga daging sapi, yang dijual seharga Rp 150 ribu per kilogram, daging ayam broiler dijual seharga Rp 40 ribu per kilogram, dan daging ayam kampung seharga Rp 80 ribu per kilogram.(cr7/tribun-medan.com)