Contoh Soal Ujian dan Kunci Jawaban SKI Kelas 9 SMP/MTS 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Soal ujian dan kunci jawaban SKI Kelas 9 SMP/MTS akan dibahas pada materi belajar SKI berikut ini.

Contoh soal ujian SKI Kelas 9 SMP/MTS pada artikel ini terdiri dari 10 soal pilihan ganda.

Berikut contoh soal ujian sekolah SKI kelas 9 SMP/MTS

1. Nabi Muhammad saw lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Ayahnya tersebut wafat saat beliau masih berusia …. bulan di kandungan ibunya, Siti Aminah

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

Jawab : c

2. Nabi yang terakhir bagi umat Islam adalah ….

A. Nabi Muhammad Saw

B. Nabi Isa a.s

C. Nabi Ibrahim a.s

D. Nabi Musa a.s

Jawab : a

3. Wanita yang menyusui nabi Muhammad setelah ibunya meninggal adalah ….

A. Khatijah

B. Fatimah

C. Aminah

D. Halimah

Jawab : d

4. Cara yang pertama kali ditempuh oleh Nabi Muhammad saw ketika melakukan dakwah di Mekkah secara terang- terangan adalah….

A. Melakukan seruan kepada penduduk luar Makkah

B. Mengumpulkan penduduk di Kota Makkah

C. Mengundang kerabat Bani Hasyim

D. Melakukan dakwah penduduk Yatsrib

E. Melakukan dakwah di sahifah

Jawab : c