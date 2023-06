Spoiler Drakor See You in My 19th Life Episode 3, Apakah Seo Ha Akhirnya Bisa Mengingat Ji-eum?

Drama Korea See You in My 19th Life episode 3 akan tayang pada Sabtu, 24 Juni 2023 mendatang.

TRIBUN-MEDAN.COM - Drakor See You in My 19th Life akan memasuki episode 3 pada Sabtu, 24 Juni 2023 mendatang.

See You in My 19th Life episode 3 ini tentu ditunggu-tunggu oleh pecinta K-Drama, khususnya pengemar Shin Hye Sun dan Ahn Bo Hyun.

Pada See You in My 19th episode 3 ini, penonton tentu dibuat penasaran apakah , apakah Seo Ha akhirnya bisa mengingat Ji-eum sebagai Joo Won.

See You in My 19th Life adalah adaptasi dari webtoon dengan judul yang sama karya Lee Hye.

Drakor See You in My 19th Life disutradarai oleh Lee In-jung, yang sebelumnya menyutradarai drama seperti Fight For My Way (2017) dan Love Alarm (2019).

Beberapa aktor yang tampil dalam drama ini termasuk Shin Hye Sun, Ahn Bo Hyun, Ha Yoon Kyung, dan Ahn Don Goo.

Drama ini dijadwalkan tayang pada bulan Juni 2023, menggantikan drakor Tale of Ninen Tailed 1938.

Dalam episode 2 See You in My 19th Life, Mun Seo Ha menemukan sebuah syal berwarna hijau di lemari.

Tidak lama kemudian, Mun Seo Ha langsung menelepon Ban Ji Eum dan meminta bertemu.

Mun Seo Ha mengatakan bahwa dia mengingat Ban Ji Eum sebagai seorang anak kecil yang pernah berlari dengannya ketika mereka masih di SMA.

Kemudian dengan penuh percaya diri, Ban Ji Eum kembali melamar Mun Seo Ha.

Setelah itu, Seo Ha dan Ji Eum pergi ke sebuah makam bernama Yoon Ju Won.

Yoon Ju Won adalah seorang wanita dalam kehidupan ke-18 Ban Ji Eum yang sangat dicintai oleh Seo Ha.

Bagaimana kelanjutan hubungan mereka nantinya? Apakah Mun Seo Ha akan benar-benar mengingat Ban Ji Eum?