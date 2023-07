Harga Sejumlah Bahan Pangan di Kota Medan Masih Mahal, Berikut Ini Daftarnya

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Sejumlah bahan pangan seperti gula pasir, bawang putih, kentang, hingga ayam potong terpantau masih mahal di sejumlah pasar Kota Medan, Minggu (9/7/2023).

Pantauan Tribun-medan.com di pasar tradisional Kampung Lalang Medan, harga komoditas kentang saat ini berada pada posisi Rp 14 ribu per kilogram.

Harga tersebut naik dari harga sebelumnya yang hanya Rp 6 ribu - Rp 8 ribu per kilogram.

Kemudian, bawang putih juga terpantau masih tinggi, yakni Rp 38 ribu per kilogram.

Sedangkan gula pasir juga naik dari harga sebelumnya Rp 14 ribu per kilogram, kini menjadi Rp 15 ribu per kilogram.

Daging ayam ras juga masih tinggi dengan harga Rp 33 ribu per kilogram.

"Rp 33 ribu per kilogram ayamnya, masih mahal, tapi udah turun lah ini dari harga kemaren sempat Rp 40 ribu per kilogram," kata Dedy, pedagang daging ayam potong di pasar Kampung Lalang Medan, Minggu (9/7/2023).

Sementara itu, komoditas pangan lainnya seperti cabai merah, cabai rawit, tomat, hingga cabai caplak terpantau menunjukkan penurunan harga.

Saat ini harga cabai merah dipatok Rp 32 ribu per kilogram, atau turun dari harga pekan lalu Rp 50 ribu per kilogram.

Begitu juga dengan harga cabai rawit yang ikut turun diharga Rp 32 ribu per kilogram.

Kemudian cabai caplak juga terpantau turun drastis, yakni dibandrol Rp 28 ribu per kilogram, sedangkan tomat dijual dengan harga Rp 8 ribu per kilogram, turun dari harga pekan lalu Rp 10 ribu per kilogram.

Berikut update harga pangan di Pasar di Kota Medan

1. Bawang merah Rp 32.000 per kg

2. Bawang putih Rp 40.000 per kg

3. Cabai merah Rp 32.000 per kg

4. Cabai rawit Rp 32.000 per kg

5. Ayam potong Rp 33 ribu per kilogram.

6. Tomat Rp 10.000 per kg

7.Telur ayam ras Rp 1.800 per butir

8. Minyak Goreng Curah Rp 14 ribu per Kg

9.Gula pasir Rp 15 ribu - Rp 16 ribu per kilogram.

10. Cabai caplak Rp 30 ribu per kilogram

11. Beras 10 kilogram premium Rp 124 ribu

