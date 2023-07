Acong, Honorer yang Gelapkan Uang Rp 2,5 M Pajak Kendaraan di UPT Samosir Berkasnya P21

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Berkas perkara penggelapan pajak kendaraan dengan tersangka Edgar Tambunan alias Acong, honorer UPT Samsat Pangururan, Samosir sudah P21.

Rencananya, pada Senin (17/7/2023) besok, berkasnya akan dilimpahkan ke kejaksaan.

"Penyidik dalam proses melengkapi berkas perkara. Diagendakan Senin pengiriman berkas dan berkoordinasi dengan JPU guna percepatan proses P21 dan tahap selanjutnya," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, Sabtu (15/7/2023).

Hadi mengatakan, Polda Sumut menerapkan UU Tipikor terhadap Acong.

Namun demikian, sejauh ini baru Edgar Tambunan alias Acong yang ditetapkan sebagai tersangka, sementara tiga honorer lainnya masih bebas berkeliaran.

"Untuk tersangka sementara Acong. Pasal 2 ayat (1) Subs. Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana," katanya.

Diributi Kamaruddin Simanjuntak

Kamaruddin Simanjuntak, pengacara kondang yang pernah menangani kasus kematia Brigadir Yosua Hutabarat kini meributi kasus kematian Bripka Arfan Saragih, anggota Sat Lantas Polres Samosir yang tewas minum racun sianida.

Kamaruddin Simanjuntak mendatangi Bareskrim Polri, meminta agar kasus Bripka Arfan Saragih diambil alih.

Sebab, ada sejumlah kejanggalan yang belum terungkap.

Bahkan, dalam perkara kasus penggelapan pajak kendaraan senilai Rp 2,5 miliar ini, pelaku utama bernama Edgar Tambunan alias Acong tak kunjung ditangkap Polda Sumut.

Sampai sekarang, tersangka utama bernama Acong masih berkeliaran.

Berkaitan dengan kasus kematian Bripka Arfan Saragih, Kamaruddin Simanjuntak belum yakin bahwa kliennya itu murni tewas minum racun sianida.

Sebab, berdasarkan hasil visum, terdapat luka benda tumpul belakang kepala korban.

Kamaruddin Simanjuntak juga sempat menunjukkan foto-foto Bripka Arfan Saragih saat ditemukan meninggal dunia.