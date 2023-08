Le Café Hadirkan 100 Menu Terbaru, Padukan Makanan Khas 3 Negara Sekaligus

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Untuk memanjakan lidah pelanggan, Le Café tempat nongkrong di Medan menghadirkan sejumlah menu baru dengan kombinasi 3 negara sekaligus.

Tempat nongkrong di Medan yang berada di lantai 1 Le Polonia Hotel Medan menyajikan sebanyak 100 lebih menu terbaru yang terdiri dari 65 macam menu makanan dan sekitar 30 lebih untuk menu minuman.

"Kali ini kita launching menu baru di, Le Café, nah memang per enam bulan sekali kita komit untuk melakukan perubahan menu dan memilah menu mana yang banyak diminati dan yang tidak, jadi paling cepat 3 bulan paling lama 6 bulan sekali kita ganti," Ujar Hafiza Director Of Food And Beverage Lee Polonia hotel Medan kepada Tribun Medan, Senin (14/8/2023).

Dikatakannya, pada edisi kali ini pihaknya lebih mengedepankan menu makanan Fushion Food atau menu makanan yang memadukan dua hingga tiga negara sekaligus dalam satu menu

"Contoh seperti menu Prawn Parta yaitu spaghetti yang dimasak dengan apolo saus dengan tambahan tomato salsa, nah tomato salsa ini adalah ciri khas Meksiko yang dikombinasikan dengan spaghetti yang berasal dari Italia," Ucapnya.

Selain itu, ada menu Kwetiau Spicy Bolognese yaitu kwetiau dari chinese food yang memiliki ciri khas cara masak dengan api besar, kemudian dipadukan dengan saos Bolognese dari italian food yang memiliki cita rasa pedas.

"Kemudian kita juga ada menu minuman yang berbeda dari yang lain yaitu Coconut Coco Yuzu Telang, Coffee Cloud dan masih banyak yang unik lagi," Tuturnya.

Selain memiliki cita rasa unik dengan perpaduan yang apik, Le Café juga menawarkan harga yang masih affordable dan cocok buat kaula muda, yakni mulai dari Rp 30 ribuan.

"Jadi dengan harga Rp 30 ribuan masyarakat sudah bisa mencicipi menu yang ada di Le Café," Pungkasnya

(cr10/Tribun-Medan.com)

