Neck Deep Akan Konser di Medan, Berikut Jadwal dan Harga Tiketnya

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Neck Deep, band Pop-punk asal Inggris ini akan melakukan konser di Indonesia dalam pertunjukkan Neck Deep Live In Australia And Asia.

Kota Medan menjadi salah salah satu agenda tour yang mereka lakukan.

Band yang digawangi Ben Barlow tersebut akan konser di Medan pada 17 September 2023 mendatang.

Dilansir melalui akun Instagram resmi @otelloasia, selaku promotor, Neck Deep akan menggelar konser di Grand City, Surabaya dan Mahaka Square, Jakarta.

Sedangkan untuk Medan akan digelar J Garden dengan promotor yang berbeda.

“Perhatian semua penggemar NECK DEEP di Indonesia! Sudah #dikonfirmasi!! @neckdeepuk menuju ke Indonesia untuk dua pertunjukan epik 'Neck Deep Live In Australia And Asia' sebagai tur konser solo mereka!,” tulis Otello Asia di Instagramnya.

Harga tiket Neck Deep di Medan mulai dari Rp 138.000 hingga Rp 230.000 yang dapat dibeli melalui Tokopedia atau dapat di cek melalui Instagram @nortblast.

Bagi yang belum mengenal band satu ini, yang pasti lagu-lagu Neck Deep sering relate dengan kehidupan anak-anak muda sehingga membuat mereka banyak digandrungi.

Berikut Tribun-medan.com rangkum lima lagu Neck Deep yang bisa disimak dulu sebelum memutuskan untuk menonton konsernya.



1. Wish You Were Here

Lagu ini bisa dikatakan merupakan lagu yang sangat berpengaruh pada penitian karier Neck Deep di dunia musik.

Dirilis pada 2017 dalam album ketiga mereka yakni The Peace dan The Panic, buat para penggemar Neck Deep mungkin lagu ini merupakan lagu wajib untuk dinyanyikan bersama saat konser mereka.



2. December

Lagu ini begitu cocok didengarkan saat menemani hari-harimu yang galau sehabis putus dengan pacar yang amat dicinta.

Lagu yang bisa bikin kamu gagal move on ini, dirilis pada 2015 dalam album Life's Not Out to Get You.

Dalam lagu ini diceritakan seseorang yang tak bisa move on dari mantan kekasihnya, namun ia tetap mendoakan terbaik untuk kehidupan mantannya yang telah mengecewakannya tersebut.



3. In Bloom