Asahan Terkini

Bea Cukai Teluk Nibung Musnahkan 1,7 Juta Batang Rokok Ilegal, Potensi Rugikan Negara Rp 1,1 M

Bea Cukai Teluk Nibung memusnahkan 1,7 juta batang rokok ilegal beserta beberapa barang ilegal lainnya.

|
Penulis: Alif Al Qadri Harahap | Editor: Randy P.F Hutagaol
zoom-inlihat foto Bea Cukai Teluk Nibung Musnahkan 1,7 Juta Batang Rokok Ilegal, Potensi Rugikan Negara Rp 1,1 M
TRIBUN MEDAN/ISTIMEWA
ROKOK ILEGAL - Bea Cukai Teluk Nibung memusnahkan 1,7 juta batang rokok ilegal beserta beberapa barang ilegal lainnya 

TRIBUN-MEDAN.com, KISARAN - Bea Cukai Teluk Nibung memusnahkan 1,7 juta batang rokok ilegal beserta beberapa barang ilegal lainnya di Gudang Kepabeanan Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kamis (20/11/2025).

Kepala Bea Cukai Teluk Nibung, Nur Hasan Ashari mengaku barang yang dimusnahkan telah menjadi milik negara yang merupakan hasil penindakan periode Januari hingga September 2025.

Ada 59 kali pelanggaran di bidang kepabeanan, berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan.

"Ada sekitar 1,7 juta batang rokok ilegal yang dimusnahkan dari penindakan kepabeanan, kemudian ada tekstil 74 koli," kata Kepala Bea Cukai Teluk Nibung, Nur Hasan Ashari, Kamis (20/11/2025).

Selain itu, terdapat 107 Koli makanan, 26 bungkus pupuk, 3 laptop, 10 set kosmetik, dan 4 koli sparepart.

"Kerugian negara akibat barang-barang ilegal ininsekitar Rp 1,1 miliar dan seluruhnya telah dimusnahkan dengan cara dibakar," katanya.

Katanya, Bea Cukai Teluk Nibung berkomitmen menjaga wilayah maritim di perairan Asahan untuk mencegah masuknya barang ilegal ke Indonesia.

(cr2/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Sumber: Tribun Medan
Tags
Asahan
Bea Cukai Teluk Nibung
rokok ilegal
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Asahan Terkini
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan