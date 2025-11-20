Hasil Penindakan sejak Januari 2025, Bea Cukai Musnahkan 1,7 Juta Batang Rokok Ilegal

Bea Cukai Teluk Nibung memusnahkan 1,7 juta batang rokok ilegal beserta beberapa barang ilegal lainnya.

TRIBUN-MEDAN.com, KISARAN - Bea Cukai Teluk Nibung memusnahkan 1,7 juta batang rokok ilegal beserta beberapa barang ilegal lainnya di Gudang Kepabeanan Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kamis (20/11/2025).

Kepala Bea Cukai Teluk Nibung, Nur Hasan Ashari mengaku, barang yang dimusnahkan telah menjadi milik negara yang merupakan hasil penindakan periode Januari hingga September 2025.

Ada 59 kali pelanggaran di bidang kepabeanan, berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

"Ada sekitar 1,7 juta batang rokok ilegal yang dimusnahkan dari penindakan kepabeanan, kemudian ada tekstil 74 koli," kata Kepala Bea Cukai Teluk Nibung, Nur Hasan Ashari, Kamis (20/11/2025).

Selain itu, terdapat 107 koli makanan, 26 bungkus pupuk, 3 laptop, 10 set kosmetik, dan 4 koli sparepart.

"Kerugian negara akibat barang-barang ilegal ini sekitar Rp 1,1 miliar dan seluruhnya telah dimusnahkan dengan cara dibakar," katanya.

Katanya, Bea Cukai Teluk Nibung berkomitmen menjaga wilayah maritim di perairan Asahan untuk mencegah masuknya barang ilegal ke Indonesia.