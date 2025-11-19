Zainal Ziarah ke Makam Pahlawan Kesehatan, Manajemen RSUD Adam Malik Peringati HKN Ke-61

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Rumah Sakit Adam Malik melaksanakan ziarah dan tabur bunga ke makam dua tokoh kesehatan Sumatera Utara dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61, Selasa (18/11/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Plt Direktur Utama RS Adam Malik, dr Zainal Safri Mked (PD) SpPD-KKV SpJP (K), dan menjadi bagian dari rangkaian nasional Kementerian Kesehatan RI untuk menghormati para pahlawan kesehatan.

Rombongan terlebih dahulu berziarah ke Makam Pahlawan Kemerdekaan Nasional dr Ferdinand Lumban (FL) Tobing di Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dalam kesempatan itu, dr Zainal menyampaikan bahwa peringatan HKN menjadi momentum penting untuk mengenang dan menghargai perjuangan tokoh medis asal Sumut tersebut.

“Hari ini kita berkumpul dalam rangka HKN ke-61, melakukan anjangsana dan tabur bunga untuk mengenang dan memberikan penghormatan kepada salah satu putra terbaik bangsa dari Sumatera Utara, dr FL Tobing,” ujar dr Zainal.

Baca juga: Rayakan Hari Kesehatan Seksual 2025, PERMAMPU Tekankan Pentingnya Pemahaman tentang Perubahan Iklim

Dalam sejarahnya, dr FL Tobing dikenal bukan hanya sebagai dokter lulusan STOVIA 1924, tetapi juga sebagai birokrat dan tokoh nasional yang memegang sejumlah jabatan strategis.

Ia pernah dipercaya sebagai Menteri Kesehatan ad-interim pada 1953, kemudian menjabat sebagai Menteri Penerangan, Menteri Negara Urusan Hubungan Antar Daerah, serta Menteri Negara Urusan Transmigrasi, setelah sebelumnya bertugas sebagai Gubernur Sumut pada 1949–1950.

Atas kontribusinya dalam bidang kesehatan dan perjuangannya mempertahankan kemerdekaan, pemerintah mengukuhkannya sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional pada 17 November 1962. Namanya kemudian diabadikan menjadi nama RSUD dr FL Tobing Sibolga dan bandara di Tapanuli Tengah.

Menurut dr Zainal, nilai perjuangan dr FL Tobing menjadi teladan yang harus terus diwarisi oleh tenaga kesehatan hari ini. Ia menegaskan bahwa profesi kesehatan selalu berkaitan dengan kemanusiaan, pengabdian, keberanian, dan dedikasi tanpa pamrih.

Ziarah ini, katanya, menjadi pengingat bagi seluruh jajaran RS Adam Malik untuk terus memberikan layanan kesehatan terbaik sesuai visi Transformasi Kesehatan menuju Indonesia Emas 2045.

Kegiatan ziarah di Kolang juga dihadiri Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian RS Adam Malik dr Faisal Habib SpJP(K) FIHA, Direktur RSUD dr FL Tobing Sibolga dr Ivonna Hasfika MKM, sejumlah dokter spesialis, serta keluarga dr FL Tobing. Rombongan disambut langsung oleh Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing.

Masih di hari yang sama, RS Adam Malik melanjutkan tabur bunga di makam pahlawan kesehatan lainnya, dr Ucok Martin SpP, yang dimakamkan di TPU Taman Eden, Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang.

Almarhum merupakan dokter paru RS Adam Malik yang wafat saat bertugas pada masa pandemi Covid-19. Ziarah ini dipimpin oleh Direktur Medik dan Keperawatan Dr dr Otman Siregar SpOT Spine MH dan Direktur Perencanaan Keuangan dan Layanan Operasional Drs Sudarto MM.

Selain kegiatan ziarah, RS Adam Malik turut melaksanakan berbagai agenda lain dalam peringatan HKN ke-61, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, penyuluhan, webinar, dan pameran foto kesehatan.