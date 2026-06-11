Semangat Peduli Lingkungan, Polres Humbahas Pererat Sinergi lewat Bakti Sosial Religi

Personel Polres Humbanghasundutan bersama Polsek jajaran melaksanakan kegiatan Bakti Sosial Religi dengan membersihkan rumah ibadah, Kamis (11/6/2026).

TRIBUN-MEDAN.com, HUMBAHAS - Dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke-80 pada 1 Juli mendatang, personel Polres Humbanghasundutan bersama Polsek jajaran melaksanakan kegiatan Bakti Sosial Religi dengan membersihkan rumah ibadah, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan bersih-bersih ini dilaksanakan secara serentak di sejumlah rumah ibadah, baik masjid maupun gereja yang berada di wilayah Kabupaten Humbahas.

Dalam pelaksanaannya, personel melakukan berbagai upaya, mulai dari membersihkan lingkungan sekitar, fasilitas ibadah, penataan ruang, hingga perbaikan infrastruktur yang diperlukan guna menciptakan suasana yang bersih dan nyaman bagi para jemaat.

Kapolres Humbahas AKBP Adi Nugroho, S.H., S.I.K., melalui Wakapolres Kompol Manson Nainggolan, S.H., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud nyata komitmen Polri, khususnya Polres Humbahas, dalam membangun sinergitas dengan masyarakat sekaligus menyambut HUT Bhayangkara ke-80 tahun 2026.

“Kebersihan bukan hanya tugas individu, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama demi menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman,” ujar Wakapolres.

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Menurutnya kegiatan ini tidak hanya sekadar membersihkan rumah ibadah, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap lingkungan serta mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Sementara itu, para pengurus rumah ibadah menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kegiatan yang dilakukan oleh personel Polres Humbahas dan jajaran.

Pengurus Masjid Raya Doloksanggul, Ustadz Lubis, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kapolres Humbahas beserta seluruh personel yang telah melaksanakan kegiatan bakti sosial di rumah ibadah.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan serta aktif dalam menjaga kebersihan, sehingga tercipta lingkungan yang sehat dan nyaman untuk kita semua,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh pengurus Gereja HKBP Parlilitan, Pendeta Salomo Pasaribu, S.Th., M.Div., yang turut mengapresiasi kegiatan bakti sosial religi tersebut.

Di waktu yang sama, personel Polres Humbahas juga melaksanakan bakti sosial religi dengan berziarah ke kompleks makam almarhum Opung Piktor Sihombing di Desa Tapian Nauli, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbanghasundutan.

Diketahui, almarhum Opung Piktor Sihombing merupakan sosok yang berjasa bagi Kepolisian, khususnya Polres Humbahas, karena telah menghibahkan lahan seluas 19.997 meter persegi pada tahun 2005 untuk pembangunan Mapolres Humbanghasundutan.

Melalui rangkaian kegiatan ini, diharapkan dapat semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, menumbuhkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, serta meningkatkan semangat kebersamaan dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan di tengah kehidupan bermasyarakat. (*)