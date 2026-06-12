Kapolres Pematangsiantar Lepas Murid TK Kemala Bhayangkari, Diwarnai Tangis Haru dan Tarian Ceria

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak bersama Penjabat Ketua Bhayangkari Cabang Pematangsiantar Ny. Karina Budiono Saputro berfoto bersama para murid usai prosesi pelepasan siswa TK Kemala Bhayangkari 06, Kamis (11/06/2026). Acara berlangsung meriah dan penuh haru dihadiri orang tua serta para guru.

TRIBUN-MEDAN.COM, PEMATANGSIANTAR-Suasana haru bercampur bahagia mewarnai Pentas Seni dan Pelepasan Murid TK Kemala Bhayangkari 06 Pematangsiantar Tahun Ajaran 2025/2026 yang digelar di Jalan Sangnaualuh, Kecamatan Siantar Timur, Kamis pagi (11/6/2026).

Puluhan murid tampil percaya diri di hadapan orang tua dan tamu undangan. Mereka menari, membacakan puisi, bernyanyi, hingga menampilkan berbagai kreasi seni yang disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak bersama Penjabat Ketua Bhayangkari Cabang Pematangsiantar Ny. Karina Budiono Saputro hadir langsung menyaksikan momen perpisahan para siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar tersebut.

Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Syaiful Rizal, Bhayangkara Madya Polres Pematangsiantar Kompol Sandra Siska, Kepala TK Kemala Bhayangkari 06 Nur Aini, para guru, anggota Bhayangkari, serta orang tua murid.

Di hadapan para siswa dan orang tua, Sah Udur menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga pendidik yang selama ini telah mendampingi dan membentuk karakter anak-anak sejak usia dini.

"Saya mengucapkan selamat kepada para murid yang telah menyelesaikan pendidikan dan akan melanjutkan ke jenjang sekolah dasar. Terima kasih kepada seluruh guru yang telah mendidik dan membimbing anak-anak dengan penuh dedikasi," katanya.

Sementara itu, Ny. Karina Budiono Saputro mengaku bangga melihat keberanian dan kreativitas para murid yang tampil di atas panggung.

Menurut dia, kemampuan anak-anak untuk tampil percaya diri merupakan bagian penting dari proses pendidikan yang akan menjadi bekal di masa depan.

Ia berharap para siswa terus belajar, berprestasi, serta tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan memiliki akhlak yang baik.

Kepala TK Kemala Bhayangkari 06, Nur Aini, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perjalanan belajar para murid selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para guru dan orang tua yang selama ini mendukung proses pendidikan anak-anak.



"Selamat kepada seluruh murid yang dilepas. Semoga ilmu dan nilai-nilai yang telah diberikan selama di TK menjadi bekal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi," ujarnya.



Momen haru juga datang dari perwakilan orang tua murid. Mereka menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh guru yang dinilai tidak hanya mengajarkan pengetahuan dasar, tetapi juga menanamkan disiplin, kemandirian, sopan santun, dan rasa percaya diri kepada anak-anak.



Acara kemudian ditutup dengan prosesi pelepasan murid, penyerahan piagam penghargaan, pemberian kenang-kenangan, serta sesi foto bersama.

Di tengah senyum dan pelukan hangat, para siswa menandai berakhirnya masa belajar di taman kanak-kanak sekaligus membuka lembaran baru menuju bangku sekolah dasar.(Jun-tribun-medan.com).