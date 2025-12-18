Resep Makanan

Resep Lapet, Jajanan Khas Batak yang Melegenda Hingga saat Ini

Kue lapet adalah makanan tradisional khas masyarakat Batak yang sarat akan nilai budaya dan filosofi.

Editor: Array A Argus
zoom-inlihat foto Resep Lapet, Jajanan Khas Batak yang Melegenda Hingga saat Ini
Pinterest
KHAS BATAK- Lapet adalah makanan tradisional khas Batak yang melegenda dengan cita rasa menggoda selera. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Kue Lapet merupakan kuliner tradisional khas masyarakat Batak yang sarat akan nilai budaya dan filosofi.

Kue ini biasanya hadir dalam berbagai acara adat, perayaan keluarga, hingga momen kebersamaan seperti Natal dan Tahun Baru.

Dibungkus dengan daun pisang dan diikat menggunakan tali bambu, kue lapet tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan kesederhanaan dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Terbuat dari bahan dasar tepung beras, kelapa parut, dan gula merah, kue lapet memiliki cita rasa manis alami dengan aroma khas daun pisang yang harum. 

Proses pembuatannya pun masih mempertahankan cara tradisional, menjadikan kue ini bukan sekadar makanan, melainkan simbol kebersamaan dan rasa syukur dalam budaya Batak.

Hingga kini, kue lapet tetap lestari dan menjadi salah satu identitas kuliner yang membanggakan dari Tanah Batak.

Bahan-bahan

Bahan

  • 300 gr tepung beras
  • 70 gr gula pasir
  • 300 gr kelapa parut
  • 2 lembar daun pandan
  • 1/4 sdt garam
  • 1/4 sdt vanili bubuk
  • 70 gr palm sugar atau gula aren, sisir
  • Daun pisang untuk membungkus secukupnya
  • Air untuk mengukus secukupnya

Bahan aroma

  • 2 lembar daun pandan
  • Sedikit vanili bubuk

Langkah Pembuatan

  1. Cara membuat:

    1. Kukus kelapa parut dan daun pandan. Sisihkan hingga dingin. Campur dan aduk rata tepung beras, gula pasir, garam, dan vanili. Masukkan kelapa kemudian aduk rata.

    2. Bentuk kerucut daun pisang, letakkan 2 sdm adonan tepung beras. Letakkan 1 1/2 sdt gula aren di atasnya. Tutup lagi dengan 2 sdm adonan tepung beras. Lipat daun pisang hingga bagian bawah tertutup rapat.

    3. Susun di wadah kukusan. Panaskan panci kukusan, lalu kukus sekitar 45 menit hingga matang.

    (tribun-medan.com)

    Ditulis oleh mahasiswi magang Ilmu komunikasi konsentrasi jurnalistik UMSU Uiversitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Widia Pradita Purba

    Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

    Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

    Berita viral lainnya di Tribun Medan

Sumber: Tribun Medan
Tags
resep makanan
lapet
Makanan Tradisional
makanan
Rekomendasi untuk Anda
    • Resep Lainnya
    Resep Kue Ginger Cookies, Camilan Ringan Kesukaan Semua Kalangan

    Resep Kue Ginger Cookies, Camilan Ringan Kesukaan Semua Kalangan
    Resep Kue Poffertjes, Ide Camilan untuk Natal dan Tahun Baru

    Resep Kue Poffertjes, Ide Camilan untuk Natal dan Tahun Baru
    Resep Spaghetti Bolognese Pedas Manis yang Bikin Kamu Ketagihan

    Resep Spaghetti Bolognese Pedas Manis yang Bikin Kamu Ketagihan
    Video Pilihan
    Misteri Dusun Keramat Kampung Pitu Mitos Hanya Boleh Dihuni 7 Keluarga, Penghuni ke 8 Dapat Petaka?
    Misteri Dusun Keramat Kampung Pitu Mitos Hanya Boleh Dihuni 7 Keluarga, Penghuni ke 8 Dapat Petaka?
    Ikuti kami di

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan