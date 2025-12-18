Resep Lapet, Jajanan Khas Batak yang Melegenda Hingga saat Ini

TRIBUN-MEDAN.COM,- Kue Lapet merupakan kuliner tradisional khas masyarakat Batak yang sarat akan nilai budaya dan filosofi.

Kue ini biasanya hadir dalam berbagai acara adat, perayaan keluarga, hingga momen kebersamaan seperti Natal dan Tahun Baru.

Dibungkus dengan daun pisang dan diikat menggunakan tali bambu, kue lapet tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan kesederhanaan dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Terbuat dari bahan dasar tepung beras, kelapa parut, dan gula merah, kue lapet memiliki cita rasa manis alami dengan aroma khas daun pisang yang harum.

Proses pembuatannya pun masih mempertahankan cara tradisional, menjadikan kue ini bukan sekadar makanan, melainkan simbol kebersamaan dan rasa syukur dalam budaya Batak.

Hingga kini, kue lapet tetap lestari dan menjadi salah satu identitas kuliner yang membanggakan dari Tanah Batak.