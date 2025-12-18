Resep Makanan
Resep Lapet, Jajanan Khas Batak yang Melegenda Hingga saat Ini
Kue lapet adalah makanan tradisional khas masyarakat Batak yang sarat akan nilai budaya dan filosofi.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Kue Lapet merupakan kuliner tradisional khas masyarakat Batak yang sarat akan nilai budaya dan filosofi.
Kue ini biasanya hadir dalam berbagai acara adat, perayaan keluarga, hingga momen kebersamaan seperti Natal dan Tahun Baru.
Dibungkus dengan daun pisang dan diikat menggunakan tali bambu, kue lapet tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan kesederhanaan dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.
Terbuat dari bahan dasar tepung beras, kelapa parut, dan gula merah, kue lapet memiliki cita rasa manis alami dengan aroma khas daun pisang yang harum.
Proses pembuatannya pun masih mempertahankan cara tradisional, menjadikan kue ini bukan sekadar makanan, melainkan simbol kebersamaan dan rasa syukur dalam budaya Batak.
Hingga kini, kue lapet tetap lestari dan menjadi salah satu identitas kuliner yang membanggakan dari Tanah Batak.
Bahan-bahan
Bahan
- 300 gr tepung beras
- 70 gr gula pasir
- 300 gr kelapa parut
- 2 lembar daun pandan
- 1/4 sdt garam
- 1/4 sdt vanili bubuk
- 70 gr palm sugar atau gula aren, sisir
- Daun pisang untuk membungkus secukupnya
- Air untuk mengukus secukupnya
Bahan aroma
- 2 lembar daun pandan
- Sedikit vanili bubuk
Langkah Pembuatan
Cara membuat:
1. Kukus kelapa parut dan daun pandan. Sisihkan hingga dingin. Campur dan aduk rata tepung beras, gula pasir, garam, dan vanili. Masukkan kelapa kemudian aduk rata.
2. Bentuk kerucut daun pisang, letakkan 2 sdm adonan tepung beras. Letakkan 1 1/2 sdt gula aren di atasnya. Tutup lagi dengan 2 sdm adonan tepung beras. Lipat daun pisang hingga bagian bawah tertutup rapat.
3. Susun di wadah kukusan. Panaskan panci kukusan, lalu kukus sekitar 45 menit hingga matang.
