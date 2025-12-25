Resep Kimchi Pedas, Makanan Sehat dari Korea Selatan Berbahan Sayur

TRIBUN-MEDAN.COM,- Kimchi adalah makanan tradisional Korea berupa asinan sayur yang difermentasi dengan bumbu pedas.

Makanan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kuliner Korea Selatan dan sering disajikan sebagai lauk pendamping.

Kimchi memiliki kaya vitamin A, C, serat, dan probiotik yang mendukung pencernaan menjadi lancar serta menjaga imunitas tubuh.

Rendah kalori, ia juga membantu menurunkan kolesterol dan cocok untuk diet sehat.

Bagi kamu pecinta korea wajib cobain makanan kimchi karena sangat erat dengan budaya korea dan juga memiliki banyak khasiat tentunya.

Resep kimchi pedas ini sangat cocok menjadi toping tambahan menu makan kamu.