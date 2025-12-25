Resep Makanan

Resep Kimchi Pedas, Makanan Sehat dari Korea Selatan Berbahan Sayur

Korea Selatan memiliki satu resep makanan enak bernama Kimchi. Menu ini berbahan dasar sayur.

Editor: Array A Argus
MAKANAN TRADISIONAL- Kimchi adalah makanan tradisional khas Korea Selatan yang terbuat dari sayur-sayuran. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Kimchi adalah makanan tradisional Korea berupa asinan sayur yang difermentasi dengan bumbu pedas.

Makanan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kuliner Korea Selatan dan sering disajikan sebagai  lauk pendamping.

Kimchi memiliki kaya vitamin A, C, serat, dan probiotik yang mendukung pencernaan menjadi lancar serta menjaga imunitas tubuh.

Rendah kalori, ia juga membantu menurunkan kolesterol dan cocok untuk diet sehat.

Bagi kamu pecinta korea wajib cobain makanan kimchi karena sangat erat dengan budaya korea dan juga memiliki banyak khasiat tentunya.

Resep kimchi pedas ini sangat cocok menjadi toping tambahan menu makan kamu.

Bahan-bahan

Bahan

  • 1 buah sawi putih, ukuran besar
  • 3 sdm garam
  • 1 buah wortel, potong ukuran seperti korek api
  • 3 tangkai daun bawang, iris panjang
  • Wijen putih, untuk taburan, secukupnya

Pasta cabai

  • 4 siung bawang putih
  • 1/2 buah bawang bombay
  • 2 cm jahe
  • 1 sdm gula pasir
  • 2 sdm kecap ikan
  • 100 gram bubuk cabe
  • 250 ml air

Langkah Pembuatan

  1. CARA MEMBUAT:

    1. Potong sawi memanjang menjadi 4 bagian, kemudian cuci bersih dan tiriskan.

    2. Siapkan air yang sudah dicampurkan dengan garam, masukan sawi

    3. Diamkan sawi selama kurang lebih 12 jam dan setelah itu cuci bersih sawi dengan air mengalir untuk menghilangkan garam. Tiriskan

    4. Pasta Cabai: Haluskan bawang putih, bawang bombay, jahe, lalu sisihkan. Masak air dengan sedikit gula sampai menjadi pasta, biarkan dingin sampai suhu ruang. Setelah dingin campurkan kecap ikan dan bubuk cabe, aduk sampai rata.

    5. Masukkan irisan wortel dan daun bawang ke dalam pasta cabai, aduk rata kemudian balurkan campuran pasta cabai dan wortel pada sawi.

    6. Setelah itu masukkan kedalam kotak kedap udara dan terturup rapat, diamkan selama satu malam sesuai dengan selera untuk tingkat keasamannya

    7. Kimchi bisa langsung disajikan dengan taburan wijen.

    Ditulis oleh mahasiswa magang Ilmu komunikasi konsentrasi Jurnalistik UMSU, M Nurrijali Padillah

