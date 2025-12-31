Resep Makanan

Resep Ikan Bakar Jimbaran, Ide Makanan Malam Tahun Baru

Ikan bakar Jimbaran sangat cocok jadi menu malam tahun baru bersama keluarga di rumah. Rasanya pun nikmat sekali.

HIDANGAN ISTIMEWA- Ikan bakar Jimbaran bisa jadi hidangan istimewa saat malam tahun baru. Rasanya nikmat dengan bumbu yang meresap. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Bagi kamu yang ingin merayakan malam tahun baru bersama teman atau keluarga, kamu bisa nyobain menu yang satu ini.

Nama menunya adalah ikan bakar Jimbaran.

Menu yang satu ini sangat mudah sekali disajikan di rumah.

Bahan-bahannya juga sangat mudah didapat di pasar.

Untuk jumlah sajiannya, kira-kira bisa empat porsi.

Bagi kamu yang belum punya ide untuk menu makanan malam tahun baru, kamu bisa cobain menu yang satu ini.

Berikut adalah bahan dan juga cara penyajiannya.

Silakan Anda ikuti dan terapkan di rumah.

Semoga hasilnya akan memuaskan dan disukai banyak orang.

Bahan-bahan

Bahan

  • 4-5 ekor ikan kakap/nila ukuran kecil sedang
  • 2 lembar daun jeruk
  • 2 lembar daun salam
  • 100 ml air
  • 1 sdt garam
  • 3 sdt gula pasir
  • 1/2 sdm saus tiram
  • 1/2 sdm saus sambal
  • 1 sdm saus tomat
  • 2 sdm kecap manis
  • Secukupnya daun pisang

Bumbu halus

  • 1 buah bawang bombay
  • 5 siung bawang putih
  • 7 cabe keriting
  • 1 ruas jempol jahe
  • 1/2 ruas kunyit
  • 1/2 sdt terasi bakar
  • 3 buah kemiri
  • 1 sdt ketumbar

Langkah Pembuatan

  1. Cara penyajian

    1. Marinasi ikan dengan air jeruk nipis dan sedikit garam, ratakan. Diamkan 30 menit.
    2. Sambil menunggu ikan, tumis bumbu halus hingga harum, masukkan daun jeruk dan daun salam. Masak hingga bumbu matang.
    3. Masukkan bumbu-bumbu yang lain, aduk rata. Masukkan air, masak dengan api kecil hingga bumbu medok.
    4. Ambil daun pisang yang sudah dibersihkan, taruh di teflon di atas kompor. Tap-tap ikan dengan tisu biar gak ada air. Olesi bumbu bakar jimbaran, bakar bolak-balik masing-masing 2x sambil diolesi bumbu. Jangan terlalu sering dibalik supaya tidak hancur ikannya.
    5. Sajikan dengan sambal kecap atau sambal matah. 

