Resep Bika Ambon Pandan Mini, Ide Usaha Kecil-kecilan di Rumah

Bika ambon pandan adalah satu diantara varian bika ambon khas Medan yang bikin ketagihan.

Editor: Array A Argus
Resep Bika Ambon Pandan Mini, Ide Usaha Kecil-kecilan di Rumah
Cookpad/Evie Indriana
KHAS MEDAN- Bika ambon adalah sajian makanan khas Medan yang sering jadi buah tangan atau oleh-oleh. Sekarang ini ada varian baru bika ambon pandan. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Dari banyaknya jenis makanan di Kota Medan, bika ambon menjadi pilihan oleh-oleh para pelancong.

Bagi mereka yang datang berwisata di Kota Medan, tak lengkap rasanya jika tak membawa pulang bika ambon khas Medan.

Beberapa waktu terakhir ini, sajian bika ambon memiliki beragam rasa.

Bukan hanya yang original saja, tapi ada juga bika ambon pandan, dan bika ambon coklat.

Nah, pada ulasan ini, kami akan coba menyajikan resep bika ambon pandan yang rasanya otentik dan bikin nagih.

Makanan satu ini cocok jadi suguhan saat hajatan, maupun momen kumpul keluarga.

Bentuknya yang tidak terlalu besar sangat nikmat ketika disantap bersama teh ataupun kopi.

Bila kamu tertarik dengan bioka ambon pandan mini ini, berikut adalah ulasan lengkapnya.

Bahan-bahan

Bahan A

  • 400 ml santan kelapa (total setelah direbus)
  • 8 lembar daun jeruk (buang tengahnya)
  • 3 batang sereh
  • 2 helai daun pandan
  • 1/4 sdt garam halus

Bahan B

  • 150 grm tepung tapioka
  • 80 grm tepung terigu protein sedang
  • 3 grm ragi instan

Bahan C

  • 4 butir telur ayam
  • 150 grm gula halus
  • 50 grm susu kental manis

Langkah Pembuatan

  1. Bahan D

    75 grm mentega, cairkan

    2 sdt pasta pandan

    Cara penyajian

    1. Siapkan bahan bahannya
    2. Masak semua bahan A hingga mendidih (santan jangan sampai pecah). Angkat, biarkan hingga suhu ruang Saring santan
    3. Masukkan semua bahan B diwadah. Tambahkan bahan cair (bahan A) Aduk rata.
    4. Tutup dengan kain, diamkan selama 10 menit
    5. Siapkan wadah lain, masukkan semua bahan C, aduk rata
    6. Setelah 10 menit, buka kain penutup. Masukkan semua bahan C dan tambahkan bahan D (Mentega) Aduk rata
    7. Tutup dengan kain, diamkan selama minimal 1 jam, supaya mengembang, lalu tambahkan pasta pandan, aduk rata

    8. Aduk kembali adonan. Tuang adonan ke cetakan. Panggang hingga matang (keluar pori-pori).

      Cetakan dengan D = 8cm, T = 3cm (atau disesuaikan dgn cetakan masing")

    9. Kalau sudah matang, angkat dan biarkan sampai suhu ruang
    10. Sajikan Bika Ambon

    

     

     

