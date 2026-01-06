Resep Bika Ambon Pandan Mini, Ide Usaha Kecil-kecilan di Rumah

TRIBUN-MEDAN.COM,- Dari banyaknya jenis makanan di Kota Medan, bika ambon menjadi pilihan oleh-oleh para pelancong.

Bagi mereka yang datang berwisata di Kota Medan, tak lengkap rasanya jika tak membawa pulang bika ambon khas Medan.

Beberapa waktu terakhir ini, sajian bika ambon memiliki beragam rasa.

Bukan hanya yang original saja, tapi ada juga bika ambon pandan, dan bika ambon coklat.

Nah, pada ulasan ini, kami akan coba menyajikan resep bika ambon pandan yang rasanya otentik dan bikin nagih.

Makanan satu ini cocok jadi suguhan saat hajatan, maupun momen kumpul keluarga.

Bentuknya yang tidak terlalu besar sangat nikmat ketika disantap bersama teh ataupun kopi.

Bila kamu tertarik dengan bioka ambon pandan mini ini, berikut adalah ulasan lengkapnya.