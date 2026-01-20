Resep Makanan
Resep Martabak Tahu, Camilan Nikmat di Waktu Santai Sore Hari
Martabak tahu merupakan camilan sederhana yang paling cocok disuguhkan di saat santai sore hari.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Indonesia memang dikenal sebagai wilayah yang kaya akan kulinernya.
Mulai dari makanan ringan hingga berat, semuanya ada di Indonesia.
Seperti makanan bernama martabak tahu ini.
Bagi orang Indonesia, makanan yang satu ini tentunya sudah tidak asing lagi.
Di beberapa pedagang gorengan pinggir jalan, ada menu yang menyajikan martabak tahu.
Tapi tidak semua memiliki cita rasa yang nikmat dengan komposisi bahan yang pas.
Nah, bila kamu ingin mencobanya sendiri di rumah, berikut adalah bahan yang dibutuhkan beserta cara pembuatannya.
Bahan-bahan
Bahan
- 10 potong tahu
- 1 butir telur
- 2 batang daun bawang
- secukupnya kaldu ayam bubuk dan penyedap
- 10 lembar kulit lumpia
- secukupnya minyak goreng
Langkah Pembuatan
Cara penyajian
- Hancurkan tahu, lalu campur dengan irisan daun bawang dan telur, beri bumbu
- Ambil 2 sdm isian, lalu lipat rapi
- Goreng hingga cokelat keemasan
- Setelah matang, angkat dan sajikan
Agar semakin nikmat, Anda bisa menyantapnya bersama saus sambal.
