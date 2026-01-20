Resep Martabak Tahu, Camilan Nikmat di Waktu Santai Sore Hari

TRIBUN-MEDAN.COM,- Indonesia memang dikenal sebagai wilayah yang kaya akan kulinernya.

Mulai dari makanan ringan hingga berat, semuanya ada di Indonesia.

Seperti makanan bernama martabak tahu ini.

Bagi orang Indonesia, makanan yang satu ini tentunya sudah tidak asing lagi.

Di beberapa pedagang gorengan pinggir jalan, ada menu yang menyajikan martabak tahu.

Tapi tidak semua memiliki cita rasa yang nikmat dengan komposisi bahan yang pas.

Nah, bila kamu ingin mencobanya sendiri di rumah, berikut adalah bahan yang dibutuhkan beserta cara pembuatannya.