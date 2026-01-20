Resep Makanan

Resep Martabak Tahu, Camilan Nikmat di Waktu Santai Sore Hari

Martabak tahu merupakan camilan sederhana yang paling cocok disuguhkan di saat santai sore hari.

TRIBUN-MEDAN.COM,- Indonesia memang dikenal sebagai wilayah yang kaya akan kulinernya.

Mulai dari makanan ringan hingga berat, semuanya ada di Indonesia.

Seperti makanan bernama martabak tahu ini.

Bagi orang Indonesia, makanan yang satu ini tentunya sudah tidak asing lagi.

Di beberapa pedagang gorengan pinggir jalan, ada menu yang menyajikan martabak tahu.

Tapi tidak semua memiliki cita rasa yang nikmat dengan komposisi bahan yang pas.

Nah, bila kamu ingin mencobanya sendiri di rumah, berikut adalah bahan yang dibutuhkan beserta cara pembuatannya.

Bahan-bahan

Bahan

  • 10 potong tahu
  • 1 butir telur
  • 2 batang daun bawang
  • secukupnya kaldu ayam bubuk dan penyedap
  • 10 lembar kulit lumpia
  • secukupnya minyak goreng

Langkah Pembuatan

  1. Cara penyajian

    1. Hancurkan tahu, lalu campur dengan irisan daun bawang dan telur, beri bumbu
    2. Ambil 2 sdm isian, lalu lipat rapi
    3. Goreng hingga cokelat keemasan
    4. Setelah matang, angkat dan sajikan

    Agar semakin nikmat, Anda bisa menyantapnya bersama saus sambal.

    (tribun-medan.com)

