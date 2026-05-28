Kendati Berbeda Keyakinan, Wali Kota Siantar Ikut Sumbang Sapi ke MUI untuk Kurban

Istri Wali Kota Siantar Liswati Sinaga serahkan sapi kurban ke MUI pada Kamis (28/5/2026) pagi.

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR- Perbedaan keyakinan tak menjadi alasan untuk Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi bersama sang istri, Liswati menghiasai momen Hari Raya Idul Adha yang beriringan dengan aksi berkurban.

Kali ini, orang nomor satu di Siantar itu menyerahkan seekor sapi kurban ke Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) Kota Pematangsiantar.

Sapi kurban diserahkan di Gedung MUI Pematangsiantar, Jalan Kartini Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat, Kamis (28/5/2026) pagi.

Sapi kurban tersebut diserahkan atas nama keluarga besar Liswati Wesly Silalahi.

Ketua DP MUI Kota Pematangsiantar HM Ali Lubis mengucapkan terima kasih atas penyerahan hewan kurban dan disembelih atas nama keluarga besar Liswati di momen Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026 M.

"Semoga sapi kurban ini bermanfaat. Dan semoga juga Bapak Wesly dan Ibu Liswati senantiasa sehat, dan amanah dalam memimpin Kota Pematangsiantar," kata Ali Lubis.

Dalam kesempatan tersebut, Ali Lubis menyampaikan rencana akan ditetapkannya Wesly Silalahi sebagai Bapak Kerukunan.

Alasannya, di masa kepemimpinan Wesly sebagai wali kota, peringkat Pematangsiantar sebagai Kota Toleransi terus melejit.

"Sebelumnya di peringkat lima, dan kini naik ke peringkat empat se-Indonesia. Semoga

menjadi motivasi sehingga di tahun-tahun depan peringkat toleransi Kota Pematangsiantar semakin meningkat," terang Ali Lubis.

Ali Lubis menambahkan, daging sapi yang disembelih dibagikan ke anggota MUI dan masyarakat di sekitar gedung MUI.

"Mudah-mudahan menjadi ibadah bagi kita. Semoga semakin meningkatkan cinta kepada Allah, agama, dan negara. Terima kasih atas kerelaan dan keikhlasan menyumbangkan hewan kurban," sebut Ali Lubis.

Selanjutnya, Wesly dan Ny Liswati menyerahkan hewan kurban atas nama keluarga besar Ny Liswati kepada pengurus MUI.

(alj/tribun-medan.com)

