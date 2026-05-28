Jadi Tuan Rumah BTN Indonesia Fashion Week 2026, Ada 9 Desainer Berbakat Asal Sumut

Ketua TP PKK Kahiyang Ayu saat menenun kain ulos beberapa waktu lalu, Pemprov Sumut sedang mempersiapkan kegiatan kegiatan BTN Indonesia Fashion Week (IFW) 2026.

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Provinsi Sumatera Utara terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan BTN Indonesia Fashion Week (IFW) 2026. Ajang fashion nasional tersebut dijadwalkan berlangsung pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta.

Ketua Dekranasda Sumut Kahiyang Ayu Bobby Nasution mengatakan, BTN IFW 2026 mengusung tema “Ulos Simetria”.

Kahiyang menjelaskan, Melalui tema tersebut, Sumut akan menampilkan keindahan wastra nusantara khas daerah, khususnya kain Ulos, sebagai simbol budaya sekaligus kekuatan industri mode lokal.

Menurutnya, kain ulos tidak hanya dikenal sebagai kain tradisional, tetapi juga mampu menjadi produk fesyen modern yang dapat digunakan dalam berbagai suasana atau ready to wear, serta tampil di panggung internasional.

“Saya berharap event ini mampu memperkuat eksistensi keragaman budaya lokal di kancah nasional dan mendorong UMKM serta desainer daerah untuk mampu menembus pasar internasional,” ucapnya, dalam keterangan tertulis, Kamis ( 28/5/2026).

Dijelaskannya, selain menjadi ajang promosi budaya dan industri kreatif, BTN IFW 2026 juga menitikberatkan pada pembinaan dan pengembangan talenta desainer muda guna memastikan keberlanjutan serta regenerasi pelaku industri kreatif di Sumut.

"Dalam pelaksanaannya, event ini akan melibatkan sembilan desainer berbakat asal Sumatera Utara," katanya.

Ia berharap, dengan adanya event ini bisa mempromosikan ulos ke panggung nasional.

“Melalui keterlibatan aktif seperti Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, harapan untuk mempromosikan kain dan karya khas daerah ke panggung nasional semakin terbuka,” jelasnya.

(Cr5/tribun-medan.com)

