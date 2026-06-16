17 Pejabat Administrator di Pemkab Taput Dilantik, Berikut Nama dan Jabatan Lamanya

Wabup Taput Deni Lumbantoruan melantik 17 pejabat administrator di lingkungan Pemkab Taput kemarin, Senin (15/6/2026) di Aula Martua, Kantor Bupati Taput, Kabupaten Taput.

TRIBUN-MEDAN.com, TARUTUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara (Taput) terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat birokrasi yang profesional dan berkinerja tinggi.

Wakil Bupati (Wabup) Taput Deni Lumbantoruan memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji jabatan bagi 17 Pejabat Administrator di lingkungan Pemkab Taput kemarin, Senin (15/6/2026) di Aula Martua, Kantor Bupati Taput, Tarutung.

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‎Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 100.3.3.2/313/VI/2026 tanggal 15 Juni 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator, yang ditandatangani langsung oleh Bupati Jonius Hutabarat.

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Wabup Deni Lumbantoruan menyampaikan, penempatan pejabat ini telah melalui pertimbangan matang dan objektif.

"Penempatan ini didasarkan pada portofolio, pengalaman kerja, kemampuan berkoordinasi, serta kualitas komunikasi dengan pimpinan dan rekan kerja," ujar Deni Lumbantoruan, Selasa (16/6/2026).

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‎Ia menekankan agar seluruh pejabat yang baru dilantik bekerja secara optimal sesuai tugas dan fungsinya. Ia secara khusus menyoroti pentingnya merevitalisasi peran Sekretaris Dinas/Badan sebagai penghubung strategis antara pimpinan dan jajaran staf pada Perangkat Daerah.

‎“Fungsi sekretaris jangan hanya administratif semata. Harus menjadi jembatan utama agar kebijakan pimpinan bisa tersalurkan efektif sampai ke tingkat pelaksana,” tegas Wabup.

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‎Lebih lanjut, ia meminta para sekretaris aktif memetakan dan memberdayakan potensi Sumber Daya Manusia di lingkungannya, termasuk memaksimalkan staf dengan kualifikasi pendidikan tinggi yang selama ini belum optimal dilibatkan dalam program dan kegiatan.

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‎"Mari kita bersama-sama membangun Tapanuli Utara yang lebih maju, berbudaya dan berkelanjutan. Selamat bekerja kepada seluruh pejabat yang baru dilantik," terangnya.

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Berikut nama dan jabatan lama para administrator yang dilantik.

1. Verawati K Purba menjabat sebagai Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setdakab Tapanuli Utara. Jabatan lamanya adalah Kepala Bagian Umum Setdakab Taput.

2. Fajar Meningsing Gultom menjabat sebagai Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Jabatan lamanya adalah Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setdakab Tapanuli Utara.

3. Eben Ezer Sitanggang menjabat sebagai Sekretaris Satuan Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara. Jabatan lamanya adalah Kepala Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara.

4. Frans Judika B Pasaribu menjabat sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara. Jabatan lamanya adalah Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara.

5. Pommer Morjut Hutabarat menjabat sebagai Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Jabatan lamanya adalah Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana, Sarana Wilayah dan Tata Ruang pada Badan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

6. Misael H Simamora menjabat sebagai Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana, Sarana Wilayah dan Tata Ruang pada Badan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Jabatan lamanya adalah Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

7. Rosmey Meriaty Sormin menjabat sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara. Jabatan lamanya adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara.

8. Joinher Wellington Ambarita menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara. Jabatan lamanya adalah Penelaah Teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara.

9. Omsar Lumbantobing menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara. Jabatan lamanya adalah Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara.

10. Rimpun Pertu Lumban Tobing menjabat sebagai Kepala Bidang PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara. Jabatan lamanya adalah Kepala Seksi Kurikulum dan Kelembagaan pada Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara.

11. drg. Karen Emelia Uliasi Lumban Tobing menjabat sebagai Wakil Direktur Pelayanan dan RSU Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Jabatan lamanya adalah Dokter Ahli Madya pada RSU Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.