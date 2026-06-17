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Heboh Dugaan Penembakan, Tim Labfor Polda Sumut Olah TKP lanjutan di Rumah Dinas Wabup Deli Serdang

Tim Labfor datang bersama dengan Tim Inafis Polresta Deli Serdang untuk menyelidiki dan untuk memastikan apakah benar terjadi teror

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Penulis: Indra Gunawan | Editor: Ayu Prasandi
zoom-inlihat foto Heboh Dugaan Penembakan, Tim Labfor Polda Sumut Olah TKP lanjutan di Rumah Dinas Wabup Deli Serdang
TRIBUN MEDAN/Indra Gunawan
OLAH TKP : Tim Labfor Polda Sumut turun melakukan olah TKP lanjutan ke rumah dinas wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo di komplek perkantoran Bupati Deli Serdang, Rabu (17/6/2026). Tim Labfor datang bersama dengan Tim Inafis Polresta Deli Serdang.   

TRIBUN-MEDAN. com, LUBUKPAKAM- Tim Labfor Polda Sumut turun melakukan olah TKP lanjutan ke rumah dinas wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo di komplek perkantoran Bupati Deli Serdang, Rabu (17/6/2026).

Tim Labfor datang bersama dengan Tim Inafis Polresta Deli Serdang untuk menyelidiki dan untuk memastikan apakah benar terjadi teror dan tembakan ke jendela kamar atau tidak sesuai yang saat ini diprediksi oleh Lom Lom. 

Pantauan Tribun Medan ada sekitar 1 jam lamanya tim Labfor melakukan olah TKP di rumah dinas Lom Lom.

Total ada belasan personil kepolisian yang turun untuk melakukan olah TKP ini. Dengan membawa alat pengukur meter, beberapa titik diukur dari titik satu ke titik lain. 

Selain itu juga dipasang police line di area luar rumah samping kamar Lom Lom. Terlihat panjang police line dipasang dari tembok pagar sampai tembok kamar Lom Lom.

Kemudiam diakhir, polisi pun membuka jendela dan kemudian membawa jendela yang kacanya telah berlubang dan pecah tersebut.  

Kanit Pidum Satreskrim Polresta Deli Serdang, Iptu Bines Saragih yang hadir di lokasi menyebut kasus ini masih dalam penyelidikan.

Nantinya Labfor lah yang akan menyimpulkan apa yang terjadi. Untuk saat ini keterangan saksi-saksi pun sudah diambil. 

"Yang dibawa hanya jendela yang kena. Saksi saat ini ada 10 termasuk Pak Wakil Bupati. Ini masih dalam proses penyelidikan. Jendela dibawa ke Labfor Polda ini," kata Bines. 

Sementara itu Kabag Umum Sekretariat DPRD Deli Serdang, Agung Tritantio menyebut saat ini mereka juga masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian.

Dari awal dibilang kalau Bagian Umum sudah datang ke rumah dinas Wakil Bupati. Kasus ini juga sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. 

"Kalau Pak Wabup itu merasa ada tembakan, kita tunggu sajalah nanti hasil dari kepolisian. Tadi jendelanya sudah dibawa sama polisi," kata Agung. 

Sebelumnya atas kejadian ini Lom Lom Suwondo merasa kalau ini bagian dari teror. Ia pun meminta agar kasus ini bisa ditangani oleh pihak kepolisian dan bisa terungkap. 

(dra/tribun-medan.com)

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Sumber: Tribun Medan
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