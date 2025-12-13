iPhone 15 Rilis Tahun 2023, Apakah Masih Worth It untuk saat Ini?

PRODUK LAMA- iPhone 15 merupakan produk lama dari Apple. Namun, produk ini masih relevan digunakan di tahun 2025.

Ringkasan Berita: iPhone 15 kembali diminati, meski rilis tahun 2023 silam

Model iPhone 15 dan iPhone 15 Plus dinilai masih relevan di tahun 2025, berkat dukungan pembaruan iOS jangka panjang dan performa chipset A16 Bionic

Harga iPhone 15 di pasaran mengalami penurunan signifikan, dengan varian 128GB dijual sekitar Rp 11,2 juta dan 256GB sekitar Rp 13,7 juta di sejumlah toko di Medan, dari harga awal di atas Rp 16 juta

TRIBUN-MEDAN.COM,- iPhone 15 adalah smartphone Apple yang dirilis pada tahun 2023.

Smartphone ini memiliki desain premium dan fitur modern seperti Dynamic Island serta kamera utama 48MP.

Jelang Natal dan Tahun Baru seperti sekarang ini, iPhone kembali mulai dilirik.

Tapi pertanyaannya, apakah iPhone 15 masih worth it untuk dibeli di tahun 2025.

Baca juga: Spesifikasi Infinix Note 60 Pro Beserta Harga Pasar di Indonesia

Bila melihat spesifikasinya, tentu beberapa pihak punya pendapat beragam.

Ada yang lebih mengutamakan kegunaan, dan ada juga yang mendebat soal teknologi dan kecanggihan produk sejenis dengan series yang lebih tinggi.

Untuk diketahui, iPhone 12 ini tersedia dalam beberapa series.

Pertama iPhone 15 yang biasa, dan juga iPhone 15 plus.

Baca juga: Spesifikasi dan Harga Xiaomi 17 Ultra, Ponsel yang Digadang Bisa Kalahkan iPhone dalam Hal Kamera

Ilustrasi iPhone 15 Series (HO)

Untuk saat ini, model iPhone 15 dianggap masih relevan digunakan di tahun 2025.

Alasannya, karena iPhone 15 didukung update iOS jangka panjang dan performa chip A16 Bionic yang kuat untuk multitasking sehari-hari.

Mengenai harga, di beberapa toko di Kota Medan dan sekitarnya membanderol iPhone 15 dengan penyimpanan 128 GB seharga Rp 11.249.000 dari harga awal Rp 16.999.000.

Sedangkan iPhone 15 dengan penyimpanan 256 GB dibanderol dengan harga Rp 13.749.000 dari harga awal Rp 19.999.000.

Baca juga: Spesifikasi dan Harga Advan Macha 5G, Gadget Kalangan Gen-Z

Untuk iPhone 15 Plus dengan penyimpanan 128 GB, harga jualnya saat ini berkisar Rp 13.499.000 dari harga awal Rp 18.999.000.

Sedangkan iPhone 15 dengan penyimpanan 256 GB dijual seharga Rp 15.999.000 dari harga awal Rp 21.999.000.

Spesifikasi iPhone 15