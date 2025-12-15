Spesifikasi dan Harga iQOO 15, Benarkah Cocok untuk Para Gamers?

GADGET GAMING- iQOO 15 yang merupakan produk dari Vivo digadang sebagai smartphonenya para gamers. HP ini dilengakapi berbagai fitur unggulan untuk mendukung permainan game di handphone.

Ringkasan Berita: iQOO 15 resmi hadir di Indonesia pada Selasa, 2 Desember 2025

Gadget ini digadang sebagai smartphone yang cocok bagi para gamers

Handphone ini dibekali prosesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) yang dipadukan chip Q3, mampu menghadirkan permainan hingga 144 FPS dengan latensi rendah

Layar dan pendinginan canggih, iQOO 15 dibekali layar LTPO AMOLED 6,85 inci 2K 144 Hz dengan kecerahan hingga 6.000 nit serta sistem pendingin VC Ice Dome 14.000 mm⊃2;

TRIBUN-MEDAN.COM,- iQOO 15, smartphone flagship dari sub-merek Vivo yang beredar di Indonesia pada Selasa, 2 Desember 2025 kemarin digadang-gadang sangat cocok bagi para gamers.

Ada sejumlah fitur unggulan di gadget ini yang diyakini tidak akan membuat lelet permainan game yang dimainkan para gamers.

Untuk diketahui, iQOO 15 pertama kali debut di India pada November 2025 kemarin.

Setelahnya, produk Vivo ini meluncur di pasar Indonesia dan mulai diminati para pengguna gadget.

Bagi kamu yang ingin membeli atau menggunakan perangkat ini, ada baiknya cek spesifikasi dan harganya berikut ini.

Sehingga, kamu bisa membandingkannya dengan produk lain yang menawarkan kecanggihan serupa.

Spesifikasi iQOO 15

iQOO 15 dibekali prosesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 berukuran 3 nm yang dipadukan dengan chip tambahan Q3 untuk optimalisasi gaming.

Karena itu pula, gadget ini diklaim sangat cocok bagi para gamers.

Dengan chipset tersebut, iQOO 15 memberikan performa mulus hingga 144 FPS dengan latensi rendah.

Untuk layarnya, iQOO 15 menggunakan layar 6,85 inci LTPO AMOLED Samsung 2K M14 dengan resolusi 1440 x 3168 piksel, refresh rate 144 Hz, dan kecerahan puncak hingga 6000 nit.

Smartphone ini juga dilengkapi sistem pendingin VC Ice Dome 14000 mm⊃2;.

Untuk baterai yang digunakan, kapasitasnya mencapai 7000 mAh.

Selain itu, baterai yang digunakan mendukung pengisian cepat 100W kabel dan 40W nirkabel, plus fitur bypass charging.

Kamera dan Fitur Lainnya

Handphone ini memiliki sistem kamera belakang tiga sensor 50 MP mencakup wide (f/1.9), ultrawide, dan periskop telephoto (f/2.7) dengan video hingga 8K@30fps.

