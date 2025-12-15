Spesifikasi dan Harga Poco X8 yang Rumornya Dilewatkan Rilisnya oleh Xiaomi

POCO- Debut perdana POCO F8 Series resmi dimulai. POCO F8 Ultra dan F8 Pro menjadi dua smartphone flagship POCO pertama yang membawa audio dari pabrikan Bose.

TRIBUN-MEDAN.COM,- Kalangan pengguna gadget ramai membahas soal kabar penundaan rilis Poco X8 dan Poco F8.

Bahkan, sejumlah media yang khusus mengulas perangkat elektronik menyebut bahwa Xiaomi mungkin akan melewatkan rilis kedua produk tersebut.

Dalam laporan yang diterbitkan oleh Xiaomi Time, disebutkan bahwa Xiaomi tidak berencana menghadirkan versi dasar dari seri Poco F8 dan X8.

Untuk diketahui, Poco X8 merupakan bagian dari seri X milik Poco, sub-brand Xiaomi yang menargetkan segmen upper mid-range dengan fokus performa gaming dan baterai tahan lama.

Dalam hierarki lini produk Poco (C < M>

Poco X8 versi standar dikabarkan dibatalkan atau digantikan fokus ke X8 Pro sebagai model utama dalam seri X tahun 2025-2026.

Kabarnya, pembatalan ini bagian dari strategi Xiaomi memperkuat seri M dan memangkas varian dasar.

PRODUK XIAOMI- Poco adalah satu diantara produk keluaran Xiaomi.

Poco X8 Pro (rebrand Redmi Turbo 5) tetap direncanakan rilis Maret 2026 di Indonesia.

Lantas, seperti apa spesifikasi Poco X8 ini?

Spesifikasi Poco X8

Poco X8 hadir sebagai ponsel mid-range terbaru dari sub-brand Xiaomi yang menjanjikan performa gahar di harga terjangkau, dengan fokus pada gaming dan baterai tahan lama.

Ponsel ini sudah lolos sertifikasi TKDN 38,20 persen di Indonesia, menandakan kesiapan rilis resmi, walaupun kabarnya akan dilewatkan oleh Xiaomi.

Berikut ulasan mendalam berdasarkan bocoran terbaru per Desember 2025 yang dilansir dari berbagai sumber.

Spesifikasi Utama

Poco X8 menawarkan chipset MediaTek Dimensity 8500 Ultra (3nm) dengan skor AnTuTu mencapai 2,2 juta.

Untuk Ramnya menggunakan RAM LPDDR5X hingga 12/16GB, dan penyimpanan UFS 4.0 512GB untuk multitasking lancar dan gaming ekstrem.

