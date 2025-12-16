Update iOS 26.2, Cek Fitur dan Daftar iPhone yang Bisa Update

PEMBAHARUAN SISTEM- Apple melakukan pembaharuan sistem dengan merilis update iOS 26.2 untuk sejumlah iPhone.

TRIBUN-MEDAN.COM,- Apple resmi merilis pembaruan atau update iOS 26.2 untuk pengguna iPhone pada 15 Desember 2025.

Ada beberapa iPhone yang bisa melakukan update iOS 26.2 ini.

iOS 26.2 merupakan pembaruan minor terbaru untuk sistem operasi iPhone dari Apple.

Pembaruan ini menambahkan sejumlah fitur penting demi memberi kemudahan dan layanan keamanan bagi penggunanya.

Meski bersifat pembaruan minor, update iOS 26.2 sangat penting karena fokus pada stabilitas sistem.

iPhone 15 merupakan produk lama dari Apple. Namun, produk ini masih relevan digunakan di tahun 2025.

Fitur Baru yang D isertakan Apple ke iOS 26.2

Pembaruan ini menambahkan kustomisasi Liquid Glass pada Lock Screen untuk mengatur transparansi elemen seperti jam, serta AirDrop dengan kode verifikasi unik untuk berbagi file ke perangkat non-kontak selama 30 hari.

Liquid Glass merupakan desain visual baru Apple yang menampilkan elemen antarmuka transparan, dengan efek reflektif seperti kaca cair untuk tampilan modern dan dinamis.

Di iOS 26.2, Liquid Glass hadir sebagai slider pengatur transparansi pada Lock Screen, memungkinkan pengguna menyesuaikan tingkat buram atau transparan jam serta elemen lain, dengan opsi Tinted yang otomatis menyesuaikan pengaturan aksesibilitas.

Fitur ini juga diterapkan pada aplikasi Measure dengan desain level gelembung ganda, serta animasi menu pop-out yang lebih halus di seluruh sistem.

Aplikasi Reminders kini punya alarm Urgent dengan Live Activity hitung mundur, sementara Apple Music mendukung lirik offline dan daftar Favorite Songs di Top Picks.

Ilustrasi cara melacak iPhone yang hilang.

Peningkatan Lainnya

Apple Podcasts dapat bab otomatis dan timed links dari transkrip, Apple News punya navigasi ulang dengan tab Following, plus Flash for Alerts yang membuat layar berkedip untuk notifikasi.

Enhanced Safety Alerts beri detail bencana dengan peta, dan ada patch keamanan untuk 20+ celah, termasuk CarPlay yang bisa nonaktifkan pinned messages.

Daftar Lengkap iPhone yang Bisa Update

Berikut model iPhone yang bisa update ke iOS 26.2:

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone 12 series (mini, standar, Pro, Pro Max)

iPhone 13 series (mini, standar, Pro, Pro Max)

iPhone 14 series (standar, Plus, Pro, Pro Max)

iPhone 15 series (standar, Plus, Pro, Pro Max)

iPhone 16 series (semua varian)

iPhone 17 series (semua varian)

iPhone SE generasi ke-2 (2020) dan ke-3​

Model lama seperti iPhone XR, XS, XS Max tidak lagi didukung mulai iOS 26.

Update ini tersedia via Pengaturan > Umum > Pembaruan Perangkat Lunak, dengan ukuran sekitar 1,64 GB.

