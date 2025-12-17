Spesifikasi Samsung Galaxy S26 Ultra yang Dilengkapi Fitur Program One UI 8.5 Beta

PRODUK BARU- Samsung meluncurkan produk baru bernama Samsung Galaxy S26 Ultra dilengkapi dengan fitur canggih.

Ringkasan Berita: Samsung Galaxy S26 Ultra diproyeksikan rilis awal 2026 dan menjadi flagship Android terbaru Samsung

Perangkat ini disebut akan dibekali One UI 8.5 Beta, program uji coba antarmuka terbaru Samsung yang diluncurkan awal Desember 2025

Spesifikasi unggulan meliputi layar OLED 6,9 inci resolusi 1440 x 3120 piksel, refresh rate 120Hz, dukungan S Pen, serta performa tinggi berkat chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM hingga 16GB, dan penyimpanan sampai 1TB

TRIBUN-MEDAN.COM,- Produk terbaru Samsung, yakni Samsung Galaxy S26 Ultra mulai banyak dicari pengguna gadget.

Mereka penasaran seperti apa spesifikasi Samsung Galaxy S26 Ultra ini.

Sebab, ada rumor yang menyebutkan bahwa Android andalan Samsung ini sudah dilengkapi dengan fitur program One UI 8.5 Beta.

Baca juga: Spesifikasi dan Harga Advan Macha 5G, Gadget Kalangan Gen-Z

One UI 8.5 Beta merupakan program uji coba pembaruan antarmuka pengguna terbaru dari Samsung untuk perangkat Galaxy, yang diluncurkan pada awal Desember 2025.

“One UI 8.5 memungkinkan penggunanya melakukan lebih banyak upaya lebih minim, menawarkan peningkatan yang memungkinkan aksi lebih mulus, pengelolaan perangkat yang lebih baik, serta keamanan yang ditingkatkan,” ujar Samsung di situs Samsung Newsroom Indonesia, Senin (8/12/2025), dikutip dari Kompas.com.

Rencananya, Samsung Galaxy S26 Ultra ini bakal debut global pada 25 Februari 2026 melalui Galaxy Unpacked.

PRODUK BARU- Samsung akan merilis produk baru mereka yakni Samsung Galaxy S26 Ultra. Rencananya produk baru ini akan meluncur pada awal tahun 2026. (Pinterest/Geeky Gadgets)

Spesifikasi Utama

Spesifikasi utama dari selular ini mencakup penggunaan layar Dynamic LTPO AMOLED 2X 6,9 inci, dengan resolusi 1440x3120, refresh rate 120Hz, dan kecerahan puncak 2600 nits yang dilindungi oleh Corning Gorilla Armor 2.

Baca juga: Agar Tak Candu Gadget, Ribuan Murid SD-SMP di Kota Binjai Ikuti Festival Permainan Anak Tradisional

Perangkat ini menjalankan Android 16 dengan One UI 8 (berpotensi dapat diupgrade ke 8.5 beta), ditenagai oleh prosesor octa-core Snapdragon 8 Elite Gen 5 (hingga 4,6GHz), GPU Adreno 840, dan pilihan RAM 12/16GB dengan penyimpanan UFS 4.0 256GB hingga 1TB.

Pengaturan kamera menampilkan sensor utama 200MP, telefoto 10MP 3x, periskop 50MP 5x, ultrawide 50MP, dan selfie 12MP; baterai 5000mAh dengan pengisian daya kabel 60W, nirkabel 15W; bodi menggunakan rangka titanium, peringkat IP68, dan dukungan S Pen.

Fitur One UI 8.5 Beta

One UI 8.5 beta pada Galaxy S26 Ultra menekankan AI yang lebih cerdas melalui peningkatan Galaxy AI, termasuk integrasi Perplexity AI untuk pencarian tingkat lanjut dan bantuan waktu nyata.

Baca juga: Spesifikasi dan Harga Poco X8 yang Rumornya Dilewatkan Rilisnya oleh Xiaomi

Ia menawarkan animasi responsif, layar kunci yang dapat disesuaikan, multitasking yang lebih baik dengan DeX, dan alat berbasis AI seperti pengeditan otomatis untuk foto/video plus kontinuitas lintas aplikasi.

Pengujian beta mengungkapkan transisi yang lancar, optimasi baterai yang lebih baik, dan peningkatan UWB untuk pelacakan perangkat yang lebih akurat.

Estimasi Harga

Di Indonesia, harga yang bocor dimulai sekitar Rp18 juta untuk model dasar (256GB/12GB RAM), dan berpotensi naik menjadi Rp25-30 juta untuk varian yang lebih tinggi seperti 1TB/16GB.

Baca juga: Spesifikasi dan Harga Xiaomi 17 Ultra, Ponsel yang Digadang Bisa Kalahkan iPhone dalam Hal Kamera

Harga global mencerminkan S25 Ultra di $1.299+, disesuaikan dengan pasar; angka resmi masih menunggu peluncuran pada Januari 2026.

Perbedaan dengan iPhone 17 Pro

Galaxy S26 Ultra dan iPhone 17 Pro menjadi andalan premium, dengan Samsung memprioritaskan fleksibilitas zoom dan kustomisasi, sementara Apple unggul dalam pemrosesan video dan sinergi ekosistem.

Perbedaan Tampilan

Galaxy S26 Ultra menawarkan layar Dynamic LTPO AMOLED 2X 6,9 inci yang lebih besar dengan resolusi 1440x3120, kecepatan refresh 144Hz, dan kecerahan puncak hingga 3000 nits untuk visibilitas luar ruangan yang superior dan pengguliran yang lebih lancar.

Baca juga: Spesifikasi dan Harga Xiaomi 17 Ultra, Ponsel yang Digadang Bisa Kalahkan iPhone dalam Hal Kamera

Sebaliknya, iPhone 17 Pro menawarkan Super Retina XDR OLED 6,3 inci pada resolusi 2796x1290 (~460 PPI) dengan ProMotion 120Hz, memberikan visual yang tajam dan daya tahan Ceramic Shield, meskipun kalah dalam ukuran dan kecepatan refresh.

PRODUK BARU- Samsung akan merilis produk baru mereka yakni Samsung Galaxy S26 Ultra. Rencananya produk baru ini akan meluncur pada awal tahun 2026. (Pinterest/Geeky Gadgets)

​

Performa dan Baterai

Didukung oleh Snapdragon 8 Elite Gen 5 (octa-core hingga 4,3GHz) dengan RAM 16GB, S26 Ultra menangani multitasking intensif dan game lebih baik daripada A19 Pro hexa-core (dengan RAM 12GB) di iPhone 17 Pro, dibantu oleh pendinginan uap canggih.

Baca juga: Spesifikasi dan Harga Xiaomi 17 Ultra, Ponsel yang Digadang Bisa Kalahkan iPhone dalam Hal Kamera

Kapasitas baterai sebanding, yaitu 5000mAh untuk Samsung (60W kabel, 35W nirkabel, pengisian daya terbalik) dibandingkan dengan sekitar 4700mAh untuk Apple (MagSafe 25W yang dioptimalkan), di mana efisiensi iOS seringkali memperpanjang penggunaan di dunia nyata.​

Kemampuan Kamera

Pengaturan empat kamera belakang S26 Ultra unggul dengan sensor utama 200MP, ultrawide 50MP, telefoto 3x 10MP, dan periskop 5x 50MP untuk zoom AI 100x, ditambah video 8K dan AF laser untuk foto detail dalam berbagai kondisi.

iPhone 17 Pro menandinginya dengan susunan tiga kamera 48MP (utama, ultrawide, telefoto tetraprisma 5x), yang memprioritaskan warna alami, foto malam dengan noise rendah, Dolby Vision 4K@120fps, dan ProRAW untuk alur kerja video dan pengeditan profesional.​

Desain dan Perangkat Lunak

Bingkai titanium Samsung membuat S26 Ultra lebih ramping dengan ketebalan 8,8 mm dan lebih ringan dengan berat 233 g, dengan peringkat IP68, S Pen terintegrasi, dan One UI 8.5 beta untuk fitur AI seperti terjemahan waktu nyata.

iPhone 17 Pro, dengan ketebalan sekitar 9,65 mm dan berat 240 g, menggunakan kaca titanium premium dengan Face ID, Dynamic Island, dan Apple Intelligence iOS 26 untuk AI yang berfokus pada privasi tanpa cela, meskipun tidak memiliki penyimpanan yang dapat diperluas atau dukungan stylus.(ray/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan