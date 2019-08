Ratusan Off Roader Sumut Berkumpul, Adu Ketangkasan Rebut Piala Bergengsi. Suasana Off Road dalam acara HUT ke-5 SKIn Chapter Medan.

TRIBUN-MEDAN.com-Ratusan Off Roader Sumut Berkumpul, Adu Ketangkasan Rebut Piala Bergengsi.

Olahraga ekstrim Off Road tentu akan memacu adrenalin saat mengendarai kendaraan di luar jalan raya, entah itu jalan tanah, lumpur, pasir, sungai, atau bebatuan.

Track Offroad lazimnya ditemui di kawasan hutan ataupun kawasan alam yang jauh dari pemukiman penduduk.

Untuk bisa mencapai track yang sangat diidamkan para Off Roader, dibutuhkan waktu tidak sedikit untuk mencapai tempat yang diinginkan.

Demi memuaskan para pencinta Offroad, PT Kawasan Industri Medan (KIM) menyulap salah satu lahan kosong yang berada di Jalan Halmahera KIM, untuk dijadikan track Offroad.

Di lahan kosong itu, dilakukan perombakan secara besar-besaran untuk mengubah lahan kosong itu menjadi track Off Road yang sangat disukai para Off Roader (sebutan para pencinta Off Road).

Direktur Utama PT KIM, Trisilo Ari Setiawan mengatakan ini adalah rangkaian kegiatan di KIM peduli olahraga dan sangat mendukung olahraga ekstrim Off Road.

"KIM mendukung aktivitas otomotif karena sesuai dengan nafas tagline KIM “Your Partner in Integrated Solution and Services” yang dinamis, solutif, dan terus maju untuk terus berkembang," kata Trisilo di lokasi Off Road di Jalan Halmahera KIM V Medan, Minggu (25/8/2019).